Le cas mystérieux d’Elisa Lam aura sa propre série sur Netflix

Netflix a annoncé sa nouvelle série documentaire Scène de crime: la disparition à l’hôtel Cecil. Il abordera le cas mystérieux de Elisa Leur, un étudiant canadien qui a mystérieusement disparu et elle a été retrouvée morte à l’hôtel Cecil de Los Angeles.

Les docuseries seront en charge de Joe Berlinger, qui sert de producteur exécutif et directeur des 4 épisodes de l’émission. Brelinger entreprend de reconstituer les événements qui ont eu lieu depuis la mystérieuse disparition d’Elisa, jusqu’à ce que son corps soit retrouvé mort dans un réservoir d’eau en février 2013.

Le cas d’Elisa Lam est l’un des plus célèbres du 21e siècle. La jeune étudiante de l’Université Columbia a disparu sans laisser de trace, oubliant tous ses biens dans la chambre d’hôtel où elle résidait. Avec des vidéos effrayantes et des preuves vraiment déroutantes, même 7 ans après sa mort, on ne sait pas encore exactement ce qui s’est passé.







«En tant que véritable documentariste sur la criminalité, j’ai été fascinée en 2013 lorsque la vidéo d’ascenseur d’Elisa Lam est devenue virale et que des légions de détectives amateurs ont utilisé Internet pour tenter de résoudre le mystère de ce qui lui était arrivé, une touriste canadienne de 21 son premier voyage à Los Angeles », Berlinger a avoué dans une interview avec Variety.

Et j’ajoute: «Ainsi, lorsque le journaliste Josh Dean, qui est également producteur sur le projet, nous a présenté son enquête sur cette affaire, nous avons réalisé qu’il y avait une opportunité de faire quelque chose de différent non seulement en racontant l’histoire de la disparition d’Elisa, mais en créant un série qui explore le rôle d’un lieu particulier dans la promotion ou l’incitation au crime, ou la perception de celui-ci. «

Cette série documentaire explorera non seulement le cas particulier d’Elisa, il se concentrera également sur l’histoire de l’hôtel Cecil, depuis ses origines jusqu’à devenir l’un des plus controversés du pays en raison de ses morts prématurées répétées, de ses histoires paranormales et d’être un lieu d’hébergement pour des tueurs en série renommés.

Crime Scene sera produit par le même studio qui a réalisé The Ted Bundy Tapes, également disponible sur Netflix

« Mes projets précédents se sont appuyés sur des crimes et des délinquants individuels, mais je n’ai jamais exploré le rôle qu’un endroit particulier a joué dans la création d’un environnement dans lequel plusieurs crimes semblent être commis encore et encore. »Ajouta Berlinger.

« Le fait qu’Elisa ait disparu dans un endroit qui a une histoire de crimes de plusieurs décennies est ce qui a rendu son cas fascinant pour moi », a-t-il conclu.