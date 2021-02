Renault Captur E-TECH (hybride rechargeable). Le plus économique est aussi le plus cher. Ça vaut le coup?

La diversité ne manque pas. Après avoir déjà testé le Captur avec un moteur diesel, essence et GPL, nous avons testé le Renault Captur E-TECH, la première variante électrifiée du SUV gaulois.

Esthétiquement je vous mets au défi de trouver les différences par rapport à vos «frères de la gamme» – sérieusement… c’est un exercice qui peut être à la fois stimulant et frustrant.

Parce que? Tout simplement parce que ceux-ci sont pratiquement inexistants, se résumant à quelques logos (très) discrets et, bien sûr, à la porte de chargement. Cela dit, Captur continue d’avoir un look attrayant et familier, mais avec une certaine jovialité typique des propositions du segment.

À l’intérieur de (très) petits changements

Comme à l’extérieur, les différences sont détaillées à l’intérieur, résumant les logos et la présence de graphiques liés au système hybride dans le tableau de bord (qui a un écran de 10,2 pouces) et dans le système d’infodivertissement (dont l’écran mesure 9,3 »Et est en position verticale).



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Le système d’infodivertissement est facile et intuitif à utiliser sans être trop simpliste.

Dans le chapitre spatial, la valeur ajoutée de l’utilisation de la plateforme CMF-B continue de se faire sentir et seule la capacité du coffre à bagages a été altérée – les batteries ont besoin de beaucoup d’espace -, passant de 406 à 536 litres à bien plus modeste de 265 à 379 litres.

Silence, que nous allons mener le Captur E-TECH

Si tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, le Renault Captur E-TECH ne se sépare guère de ses frères, une fois qu’ils sont au volant, les différences sont évidentes. Pour commencer, nous accédons à peine au menu système «Multi-Sense» au lieu des modes habituels «My Sense», «Sport» et «Eco», nous avons les modes «Pure», «Sport» et «E-Save».



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Le coffre a été le principal «sacrifié» dans le processus d’électrification de la Renault Captur.

Le premier, qui est sélectionné par défaut chaque fois que la batterie de 9,8 kWh et 400 V est chargée, privilégie le mode 100% électrique et permet de confirmer que l’autonomie de 50 km annoncée dans ce mode (65 km en milieu urbain) est réaliste. Pour me faire une idée, sur un parcours avec de nombreuses autoroutes, j’ai réussi à parcourir, en utilisant uniquement la batterie, environ 45 km.

Le mode «Sport» alourdit la direction et, chaque fois que l’on appuie à fond sur l’accélérateur, il fait fonctionner les trois moteurs simultanément, délivrant presque tout le couple.

Enfin, le mode « E-Save » est celui que vous utiliserez lorsque, comme moi, vous savez que vous avez terminé votre voyage au milieu de la ville et que vous souhaitez toujours avoir de l’énergie dans la batterie pour pouvoir y circuler en mode électrique. En cela, nous définissons un niveau de charge de batterie à utiliser plus tard, donc lorsque nous l’atteignons, l’utilisation du moteur électrique est limitée et la préférence est donnée à l’utilisation du moteur à combustion.

Quel que soit le mode, le système hybride brancher Renault Captur E-TECH se caractérise par un fonctionnement fluide, la transition entre les différents moteurs étant presque imperceptible. La seule exception est lorsque nous accélérons à pleine vitesse.

Enregistré et rapide?

Comme vous le savez peut-être déjà (surtout si vous lisez cet article), le Renault Captur E-TECH partage la mécanique avec Mégane ST E-TECH que nous avons testée il y a quelques mois.

Cela signifie que deux moteurs électriques sont associés à un 1,6 la essence de 91 ch et 144 Nm. L’un, le plus gros, avec 67 ch et 205 Nm, sert à déplacer le Captur et l’autre, plus petit, avec 34 ch et 50 Nm, fonctionne comme démarreur et générateur d’énergie, profitant des décélérations et du freinage.

Le résultat final est une puissance maximale combinée de 160 ch qui permet au Renault Captur le plus puissant d’atteindre le 0 à 100 km / h en 10,1 s et d’atteindre 173 km / h. Des avantages incroyables? Pas vraiment, mais ce n’est pas non plus l’objectif de Captur E-TECH.

Votre objectif est d’économiser en émettant un minimum de CO deux possible et la vérité est que, avec une consommation annoncée de 1,5 l / 100 km et des émissions de 33 à 35 g / km, du moins sur le papier, Captur y parvient.

En pratique, et évidement parlant uniquement de consommation, alors que nous avons une batterie il est facile de pouvoir marcher près de la moyenne annoncée (j’ai réalisé des moyennes de 1,9 l / 100 km sans soucis majeurs).



© Thom V. Esveld / Raison automobile



Lorsque la batterie s’est épuisée et que le Captur E-TECH a commencé à fonctionner comme un hybride conventionnel, j’ai obtenu des moyennes allant de 3,9 l / 100 km (avec beaucoup d’autoroute et de route nationale en cours de route) à 5,8 l / 100 km en milieu urbain. et les routes suburbaines.

Quant aux avantages, si sur le papier ils n’impressionnent pas beaucoup, dans la «vraie vie» ils ne déçoivent pas et nous avons beaucoup de puissance pour une utilisation ponctuelle, même avec le Captur E-TECH plein de passagers et de bagages.

Enfin, dans le chapitre dynamique, le Renault Captur E-TECH finit par «payer la facture» pour son poids plus élevé, conséquence de son groupe motopropulseur électrifié – 1639 kg contre un peu plus de 1300 kg du Captur TCe 140.

Si le comportement reste le même que celui de l’autre Captur (plus orienté vers le confort, mais toujours prévisible et efficace), ses limites arrivent un peu plus tôt, notant l’effet de la masse ajoutée qui se reflète également dans les mouvements du corps – seule la combustion bouge plus que les autres Captur.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Capable de parcourir de longs kilomètres sans dépenser un litre d’essence, le Renault Captur E-TECH est, comme tous les hybrides brancher, un modèle qui oblige son propriétaire à la «discipline» pour le porter fréquemment afin qu’il ait un sens en tant que proposition.

Non seulement cela, mais il est pratique de faire des calculs. Après tout, c’est peut-être le plus épargné, mais c’est aussi de loin le plus cher de la gamme.

Analysez votre routine quotidienne, le nombre de kilomètres que vous faites habituellement quotidiennement et si vous avez la possibilité de charger, si nécessaire, le Captur E-TECH. Si la majorité de ces kilomètres sont en milieu urbain, bien que plus chers, vous pouvez compenser à moyen / long terme avec les économies que vous réaliserez sur les dépenses en essence.

Si, en revanche, la plupart de vos trajets impliquent de nombreuses autoroutes et autoroutes, ou si l’accès aux bornes de recharge n’est pas encore le meilleur, la gamme Renault Captur propose une autre option très économique: la variante GPL, bien plus accessible.

Il est vrai qu’il a moins de 60 ch et est plus lent, mais pèse moins, environ 364 kg (1275 kg), a plus d’espace pour les bagages, et consomme un carburant moins cher que l’essence et, en comparant les niveaux de carburant. L’équipement intensif coûte moins que 10 mille euros (23 690 euros «contre» 33 940 euros).

Cela dit, et pour paraphraser l’ancien Premier ministre et maintenant secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans le cas du choix du Captur E-TECH, le mieux « est de faire le calcul ».