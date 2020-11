Future’s Girlfriend: Qui est Dess Dior?

Nayvadius DeMun Wilburn, mieux connu sous le nom de Future, est un rappeur, chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques.

Future est originaire d’Atlanta, en Géorgie et il a 37 ans, né le 20 novembre 1983, ce qui en fait un Scorpion.

Future a commencé sa carrière musicale en rejoignant le collectif Dungeon Family et on lui a donné le surnom de «the Future».

Il a sorti 8 albums studio en commençant par Pluton en 2012 et plus récemment High Off Life en 2020.

Future a également sorti 6 mixtapes collaboratives de 2015 à 2020. Ses mixtapes comprennent Quel temps pour vivre avec Drake et Super Slimey avec Young Thug.

Future se porte clairement bien dans l’industrie de la musique – et tout aussi bien dans sa vie amoureuse avec sa nouvelle petite amie, Dess Dior – mais que savons-nous d’elle?

Qui est la petite amie de Future, Dess Dior?

Dess Dior est un rappeur montant de Savannah, en Géorgie.

Elle a commencé sa carrière en 2019 lorsqu’elle a sorti ses singles, «F * cked Up» et «Bandz». Dess Dior a sorti son premier EP, appelé Définition de Dess, en juin 2020.

Dior a 22 ans et est née le 2 novembre 1998, ce qui en fait une Scorpion.

Le couple a récemment pris une photo Instagram torride ensemble.

Dess Dior a confirmé la relation en publiant un selfie très torride dans ses histoires Instagram.

Le selfie la montre posant devant un miroir dans la salle de bain avec un futur torse nu derrière elle et attrapant ses fesses.

Si cela ne rend pas la relation officielle, nous ne savons pas ce que fait.

Qui est l’ex-petite amie de Future, Lori Harvey?

Avant de sortir avec Dior, Future sortait avec Lori Harvey, la fille de Steve Harvey. Ils ont été allumés et éteints pendant deux ans jusqu’à ce qu’ils arrêtent en août 2020.

Leur rupture semblait un peu compliquée car ils se sont désabonnés sur les réseaux sociaux et ont supprimé toutes leurs photos Instagram ensemble.

Avant de se séparer, ils étaient ensemble en quarantaine au début de la pandémie de coronavirus. Ils partageaient des histoires Instagram ensemble et semblaient plutôt confortables jusqu’à leur rupture.

Cependant, Future semble avoir évolué rapidement depuis qu’il a été repéré pour la première fois avec Dior en train de déjeuner en Géorgie fin octobre.

L’avenir a gâté Dior pour son anniversaire.

Future et Dior ont été vus ensemble plusieurs fois au cours des dernières semaines.

Les rumeurs de rencontres ont toutes commencé quand ils sont allés déjeuner ensemble pour la première fois à la fin octobre.

Plus récemment, Dior a célébré son 22e anniversaire dans un club le 2 novembre.

Future est connu pour gâter ses copines et il a été fondamentalement confirmé qu’elles sortaient ensemble lorsque Future l’a gâtée avec une montre Audemars Piguet. Dior a même montré la montre dans un post Instagram.

De plus, les fans ont remarqué Future en arrière-plan de certaines des photos d’anniversaire de Dior, de sorte que leur relation n’a pas été une surprise complète pour beaucoup.

Dess Dior aime la nature et les activités de plein air.

Selon les médias sociaux de Dior, il est évident qu’elle est aventureuse et aime la nature.

On la voit rouler à moto avec ses amis et aussi à cheval.

Dior aime particulièrement être autour de l’eau et aime faire des motos nautiques.

La valeur nette de Future est de 40 millions de dollars.

La valeur nette de Dess Dior est de 5 millions de dollars.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.