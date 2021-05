SpaceX lancera une fusée Falcon 9 lors de son 10e vol dimanche et vous pourrez la regarder en ligne

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX lancera l’une de ses fusées pour une dixième fois record dimanche 9 mai, avec une fusée Falcon 9 très suintante lançant une nouvelle flotte de satellites Starlink dans l’espace avant l’aube, et vous pourrez la regarder en direct en ligne.

La société basée à Hawthorne, en Californie, lancera 60 satellites Starlink sur l’un de ses leaders de la flotte, un vol éprouvé Fusée Falcon 9 baptisé B1051. Le grand voyageur décollera du Space Launch Complex 40 à la station Space Force de Cap Canaveral ici en Floride à 2 h 42 HAE (6 h 42 GMT).

Vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, en commençant environ 15 minutes avant le décollage. Vous pouvez aussi regardez le lancement directement via SpaceX .

En rapport: La mégaconstellation du satellite Starlink de SpaceX se lance en photos

Une fusée SpaceX Falcon 9 d’occasion transportant le satellite Sirius XM SXM-7 se dresse au sommet de sa rampe de lancement à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride pour un lancement en décembre 2020. Le même booster effectuera son 10e vol le 9 mai 2021 pour lancer 60 satellites Starlink. (Crédit d’image: SpaceX)

Le vol de dimanche, appelé Starlink 26, est la 14e mission à ce jour pour SpaceX en 2021 – qui ont tous volé sur un booster réutilisé. C’est également la deuxième mission Starlink à être lancée en une semaine, alors que la dernière mission de SpaceX a décollé mardi (4 mai).

Lorsque SpaceX a lancé la version améliorée de sa fusée Falcon 9 en 2018, la société a déclaré que chaque lanceur serait capable de voler au moins 10 fois avec une rénovation minimale entre les lancements, et 100 fois le total. La fusée utilisée dans cette mission sera la première à atteindre ce jalon.

Ces chiffres peuvent être plus une estimation plutôt qu’une limite stricte. SpaceX a beaucoup appris sur le processus de rénovation, et le PDG et fondateur de la société, Elon Musk, affirme que SpaceX continuera à pousser Falcon 9 à la limite alors qu’il travaille à étendre sa méga constellation Starlink.

SpaceX a créé Starlink dans l’espoir de fournir un accès Internet haut débit aux utilisateurs du monde entier et de contribuer à financer ses ambitions sur Mars. Le service est destiné aux utilisateurs des zones rurales ou éloignées qui ont peu ou pas de connectivité, bien que tout le monde puisse l’utiliser.

À ce jour, la société a lancé plus de 1 500 satellites à écran plat dans l’espace. SpaceX a estimé qu’il lui faudrait au moins 1 440 satellites dans sa constellation initiale pour commencer à déployer un service commercial.

La société a testé de manière approfondie son service Internet en plein essor dans le cadre d’un programme mondial de test bêta, qui a débuté l’automne dernier avec ses propres employés. Le programme, intitulé « Better than Nothing beta », s’est depuis étendu au public, y compris aux utilisateurs d’autres pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande.

Les utilisateurs potentiels peuvent payer un petit dépôt en s’inscrivant au service maintenant, via le site Web de l’entreprise . Cependant, il peut s’écouler quelques mois avant que le service réel ne devienne disponible.

Lors de sa dernière mission le 4 mai, Siva Bharadvaj de SpaceX a rapporté que 500 000 personnes s’étaient inscrites au service jusqu’à présent. «À ce jour, plus d’un demi-million de personnes ont passé une commande ou déposé un acompte pour Starlink», a-t-il déclaré. «À chaque lancement, nous nous rapprochons de la connexion d’un plus grand nombre de personnes à travers le monde.»

En rapport: Première fusée Falcon 9 « Block 5 » de SpaceX: les photos de lancement

Le lancement de dimanche marque le 118e vol au total pour le booster Falcon 9 de 229 pieds de haut (70 mètres) de SpaceX. La star de la mission est l’un des chefs de vol de SpaceX: un Falcon 9, neuf fois vétéran, du premier étage, désigné B1051. Ce grand voyageur a fait ses débuts en 2019 lorsqu’il a lancé une capsule Crew Dragon non équipée pour la mission Demo-1 dans le cadre d’un vol d’essai pour le programme Commercial Crew de la NASA.

Le propulseur a ensuite parcouru le pays pour lancer un trio de satellites d’observation de la Terre pour le Canada, atterrissant sur la terre ferme sur l’aire d’atterrissage de la société en Californie. L’étage Falcon 9 est ensuite passé en service Starlink, transportant un trio de différentes charges utiles Starlink suivies d’un satellite à large bande pour Sirius-XM. Trois autres missions Starlink ont ​​suivi.

De retour au service Starlink, B1051 est sur le point de lancer sa 4e mission Starlink d’affilée. Le vétéran est l’un des plus anciens boosters de la flotte de SpaceX et est le premier à tenter un 10e lancement et atterrissage.

Si tout se passe comme prévu, le B1051 décollera tôt dimanche matin et environ 9 minutes plus tard, il se posera sur l’un des deux drones de SpaceX – «Il suffit de lire les instructions». En cas de succès, il marquera la 85e récupération d’un premier étage de propulseur depuis que la société a débarqué son premier en décembre 2015.

Les perspectives météorologiques semblent bonnes pour le décollage tôt le matin de dimanche, les prévisionnistes du 45e Escadron météorologique prévoyant une probabilité de 80% de conditions de lancement favorables. Le seul problème préoccupant est le potentiel de cumulus. Les responsables disent également que les états de mer dans la zone de récupération semblent bons.

Il y a une journée de sauvegarde si nécessaire le lundi (10 mai), avec une légère détérioration des conditions météorologiques.

SpaceX poursuivra sa tradition de récupération du carénage de charge utile du Falcon 9, ou cône de nez, lors de la mission d’aujourd’hui, en ramassant les carénages après leur retour sur Terre en deux morceaux. Les deux pièces ont déjà été utilisées en novembre 2020 pour lancer un satellite GPS III amélioré pour l’US Space Force.

Après le lancement de dimanche, l’un des navires de récupération de SpaceX – le Shelia Bordelon – et sa grue à bord chercheront les pièces dans l’océan et les ramèneront au port. En supposant qu’ils atterrissent intacts, les moitiés de carénage voleront à nouveau bientôt.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.