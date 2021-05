Channing Tatum a presque volé le rôle de Matt Damon dans Le Martien en raison de l’interférence du studio

Lucide - MESH - Plafonnier - 45185/30

Ce plafonnier sphérique a reçu le nom de Mesh. Un treillis en acier d'un diamètre de 30 centimètres se forme autour de la source lumineuse. Le plafonnier a un look vintage et s'intègre dans presque toutes les pièces en raison de ses dimensions compactes. Du salon au hall d'entrée ou à la chambre: la maille crée la bonne ambiance. Vous fixez Mesh au plafond grâce à la plaque de montage fournie. Celui-ci est soigneusement caché sous un cadre de la même couleur que le luminaire. Le plafonnier est également facile à connecter à un variateur. Caractéristiques uniques du produit: • Convient pour une application avec une source de lumière LED • Facile à connecter à un gradateur (excl.) • En acier de haute qualité Caractéristiques importantes du produit: • Consommation: 1x40W / 230V / A ++ - E (excl.) - Dimmable • Dimensions: Ø30 cm \ Haut.25,5 cm • Garantie de 2 ans sur le luminaire / La source de lumière appropriée est SKU: 49032/05/65 Pourquoi acheter l'éclairage Lucide? Depuis sa fondation en 1989, Lucide développe et produit des solutions d’éclairage de haute qualité et innovantes. Ces 2 éléments constituent la base de la gamme leader de la société basée à Anvers. Une équipe de designers Lucide, complétée par des designers indépendants, développe de nombreux nouveaux produits chaque jour. Le choix innovant des matériaux, du design et de l'application des couleurs, associé à la technologie d'éclairage la plus récente, place Lucide constamment au centre de ses préoccupations. Des questions sur le produit? Consultez ce guide.