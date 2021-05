Pourquoi une femme de Las Vegas se tient près du marié Omar Delaney arrêté pour violer une femme le jour du mariage

Une jeune mariée se tient aux côtés de son mari après avoir été accusé d’avoir violé une femme dans un hôtel de Las Vegas le jour de leur mariage.

Omar Delaney a été arrêté le mardi 20 avril et inculpé de trois chefs d’agression sexuelle et d’un chef de lubie. Le même matin, l’homme de 35 ans devait épouser son fiancé, connu avant le mariage sous le nom de Tamara Rojas.

Il a posté et payé sa propre caution et a épousé sa femme le lendemain. Elle se tient à ses côtés alors même que davantage de preuves sont trouvées et que de plus en plus de questions se posent quant à savoir s’il est innocent ou non.

Photo: Facebook

Que s’est-il passé la nuit de l’agression sexuelle présumée?

Delaney, de Tacoma, Washington, était sur le Strip de Las Vegas le 19 avril avec son fiancé et certains des invités au mariage. Delaney avait proposé d’accompagner l’un des invités jusqu’à sa chambre d’hôtel pour s’assurer qu’elle revenait «en sécurité», selon un rapport d’arrestation cité par le Las Vegas Review-Journal. L’invité que Delaney revint était un ami de la future mariée.

La femme à qui il est retourné a déclaré que sa chambre était à côté de la chambre des mariés au Luxor Hotel & Casino.

Selon le rapport d’arrestation, Delaney a suivi la femme dans sa chambre et a commencé à lui caresser les seins.

« [She] a dit à Omar: «Je n’aime pas ça», et j’ai essayé de m’éloigner d’Omar », indique le rapport. «Omar a répondu:« OK ».»

Delaney aurait quitté la pièce avant de revenir et de se livrer à des actes sexuels après avoir enlevé les vêtements de la femme. La femme, qui s’est envolée pour la ville le même jour, a déclaré qu’elle craignait de résister car elle craignait qu’il ne devienne violent.

Delaney a quitté la pièce à nouveau mais est revenue quelques minutes plus tard, est montée sur elle et l’a violée, selon le rapport.

La femme a dit qu’elle avait eu trois coups de vodka au cours de la nuit et qu’elle se sentait «ivre», mais qu’elle ne se sentait pas hors de contrôle et qu’elle est restée consciente tout le temps.

Après être apparemment allée dans la chambre d’hôtel d’un autre invité au mariage dans laquelle elle a trouvé Delaney, la femme est retournée dans sa chambre et a appelé sa mère.

Le lendemain matin, le 20 avril, la femme a appelé la police de Las Vegas pour signaler l’incident et porter plainte, a rapporté KNTV.

Quelle preuve a été trouvée contre Delaney?

Une clé de la chambre de la femme a été trouvée par la police dans la chambre d’hôtel de Delaney. La police a déterminé qu’il avait été utilisé à 12 h 21, 12 h 38, 1 h du matin et deux fois à 1 h 29, a rapporté le Las Vegas Review-Journal.

Delaney n’aurait pas voulu parler avec des détectives avant d’avoir parlé avec un avocat.

Selon la police de Las Vegas, des enregistrements clés et des images de surveillance ont été obtenus par les autorités.

Au cours de l’enquête, des échantillons d’ADN ont également été collectés, comme indiqué par 8NewsNow.

Après son arrestation quelques heures après que la police ait reçu l’appel de l’accusateur, Delaney a été emmené au centre de détention du comté de Clark. Il a ensuite déposé sa propre caution de 10 000 € le 21 avril, soit quelques heures à peine avant de se marier avec sa femme.

Quelle est la prochaine étape pour Delaney dans cette affaire et comment sa nouvelle épouse réagit-elle?

Comme on le voit sur leur Facebook, le mari et la femme semblent heureux et sur la lune, comme le sont généralement les jeunes mariés. Les deux ont publié des mises à jour de mariage sur leurs pages Facebook.

Tamara Rojas, maintenant connue sous le nom de Tamara Delaney, a déclaré au Daily Mail qu’elle pensait que son mari était innocent dans cette affaire.

«Je suis heureux de tout vous dire après le sentier [sic]. Elle a consenti verbalement et ment. Et oui, je suis toujours aux côtés de mon mari », dit-elle.

Elle a dit qu’elle croyait que la femme qui portait les accusations mentait et qu’elle avait consenti aux actes sexuels qui ont eu lieu.

Son mari, accusé d’agression sexuelle et de lubie, doit revenir au tribunal pour une audience à Las Vegas, prévue le 26 juillet.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.