Le réalisateur de Flash fait l’éloge d’Ezra Miller : « L’une de mes meilleures expériences avec un acteur »

Alors que Ezra Miller a apporté beaucoup de controverse à Le flashdirecteur Andy Muschietti n’a que des choses gentilles à dire sur l’acteur assiégé. Après une série d’arrestations et d’accusations troublantes portées contre Miller, l’acteur s’est publiquement excusé et s’est engagé à obtenir une aide professionnelle pour ses problèmes de santé mentale. Miller a gardé un profil bas depuis, évitant les problèmes juridiques sans plus de comportement problématique signalé par la presse. Même ainsi, il y a encore des critiques sur les réseaux sociaux mécontents de la sortie du film en raison de l’implication de Miller.





Pour Muschietti, cependant, travailler avec Miller sur Le flash était un moment fort de sa carrière. En parlant de l’acteur dans le dernier épisode de Appel de l’équipage (via Date limite), Muschietti a expliqué comment il a toujours pensé que Miller était un grand acteur basé sur leur travail passé, mais le réalisateur n’a pas réalisé jusqu’à ce qu’ils se rencontrent à quel point Miller peut aussi être drôle. Cela a rendu Miller encore meilleur pour leur double rôle en tant que multiple Barry Allens, comme l’explique Muschietti :

« Je le savais grâce aux films que j’ai vus avec eux. Ce n’est que lorsque je les ai rencontrés que j’ai réalisé qu’ils étaient également un comédien impeccable. Étant donné qu’il y a beaucoup de légèreté et d’humour dans cette histoire, il y a cet étrange couple que nous avons créé avec l »original Barry (Allen) et le jeune Barry, et ils ont ces différences qui en font un couple en désaccord. Ils ont créé une telle étonnante, non seulement une représentation de chacun d »eux, mais juste la possibilité de passer de d’un personnage à l’autre. »

Muscheitti a réfléchi à travailler avec Miller pendant plus de six mois, de la préparation au tournage. Tout au long de ce processus, Muschietti n’a observé que le dévouement et le professionnalisme de Miller, rendant la collaboration particulièrement agréable.

« [Working with Miller is] certainement l’une de mes meilleures expériences avec un acteur de toute ma carrière. Vraiment l’engagement, la discipline, l’humour, le plaisir, l’excitation de faire cela pour eux ; pour eux, c’était une opportunité. Pendant des années, Ezra a été un acteur obscur, car ils faisaient beaucoup de films indépendants. C’est un film qui dépeint toutes leurs capacités en tant qu’interprète. »





La controverse d’Ezra Miller affectera-t-elle grandement le box-office?

Warner Bros.

Certains sur les réseaux sociaux ont publié des articles sur le fait de jurer Le flash sur l’inclusion de Miller, mais il semblerait que ces personnes soient bien plus nombreuses que les spectateurs qui envisagent de regarder le film. Le film est sur le point d’avoir une forte ouverture au box-office. Ses critiques sont également plus positives, ouvrant avec un score de 72% sur le Tomatomètre chez Rotten Tomatoes. Si tout se passe bien et que le film est considéré comme un succès, il est possible qu’une suite soit commandée, et si cela se produit, Muschietti s’est déjà engagé à garder Miller dans le rôle plutôt qu’à le refondre.

Pendant ce temps, Miller évite la tournée de presse depuis Le flash, mais l’acteur sera présent pour la première du film à Los Angeles ce mois-ci. Cette première est prévue pour le 12 juin, tandis que le film sortira à grande échelle le 16 juin.