SpaceX lance le prototype du Starship SN11 pour se préparer au vol d’essai cette semaine

SpaceX vient de lancer son dernier Vaisseau spatial prototype, gardant le véhicule sur la bonne voie pour un vol d’essai à haute altitude cette semaine.

Les trois moteurs Raptor de Starship SN11 (« Serial No. 11 ») s’est enflammé brièvement aujourd’hui (22 mars) à 9h56 HAE (13h56 GMT) lors d’un essai d’incendie statique dans les installations de SpaceX au sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe du Mexique.

Les tests d’incendie statiques, au cours desquels les moteurs sont allumés tandis qu’un véhicule reste ancré au sol, sont une vérification avant vol standard pour les fusées SpaceX. Le prochain vol de SN11 amènera le véhicule en acier inoxydable à une altitude maximale d’environ 10 kilomètres. Cette escapade sans équipage pourrait avoir lieu dès mercredi (24 mars), selon fermetures de routes programmées dans la région de Boca Chica .

Starship et Super Heavy: Les véhicules de SpaceX colonisant Mars en images

Le vaisseau spatial SN11 de SpaceX effectue un test d’incendie statique sur le site de la société au sud du Texas le 22 mars 2021. (Crédit d’image: SPadre.com)

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines. L’architecture se compose de deux composants réutilisables – un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et un propulseur géant de premier étage connu sous le nom de Super Heavy. Les deux véhicules seront propulsés par des moteurs Raptor – six pour Starship et environ 30 pour Super Heavy.

Trois prototypes de Starship ont déjà pris leur envol lors de vols d’essai à haute altitude au cours des derniers mois. SN8 et SN9 se sont très bien comportés jusqu’au toucher des roues, explosant lorsqu’ils ont touché la piste d’atterrissage. SN10, qui a volé le 3 mars, a fait encore mieux: le prototype a atterri en un seul morceau mais a explosé environ huit minutes plus tard.

SpaceX commencera bientôt à mettre le Super Heavy à l’épreuve. La semaine dernière, le fondateur et PDG de l’entreprise Elon Musk a dévoilé le tout premier Super Heavy , qu’il a décrit comme un «pionnier de la production». Le prochain Super Heavy construit par SpaceX volera en fait, a déclaré l’entrepreneur milliardaire.

Nous devrions nous attendre à de nombreux tests Starship et Super Heavy dans les semaines et les mois à venir. Musk a récemment déclaré que SpaceX avait pour objectif de lancer un vol d’essai orbital avec Starship cette année, et qu’il s’attendait à ce que le duo vaisseau spatial-fusée soit pleinement opérationnel d’ici 2023 .

SpaceX a d’abord essayé d’allumer le Starship SN11 lundi dernier (15 mars), mais cette tentative de tir statique a été abandonnée.