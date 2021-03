Date de sortie et statut de renouvellement de la saison 2 de Dorehedoro

Dorehedoro est l’un des animes les plus sous-estimés des temps modernes. L’histoire tourne autour de Caïman, un chef de reptile qui était autrefois une personne normale. Caiman part en quête car il ne semble pas pouvoir découvrir comment il est devenu cet homme-reptile. Dorehedoro est une série originale d’anime Netflix, la première saison a été un super succès parmi les fans. Maintenant, tous les fans attendent Dorehedoro Saison 2 alors que le dernier épisode de la saison nous a laissé sur un cliffhanger.

Dorehedoro Saison 2

L’anime Dorehedoro est animé par Mappa Studios et sponsorisé par Netflix. À partir de maintenant, Mappa travaille sur Attack on Titans Saison 4 et la première saison de Jujutsu Kaisen. Tous deux se dirigent vers leurs derniers épisodes. Netflix n’a pas encore annoncé la date de sortie de la saison 2 de Dorehedoro, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’elle entre en production à la fin de 2021.

Cela indique que l’Anime sortira d’ici le début de 2022. Bien qu’au mois de juin, six épisodes de Six Minutes chacun seront publiés sur Netflix Japan, une sorte de service de fans pour les gens qui ne peuvent pas attendre. pour les nouveaux épisodes.

Caïman continuera sa recherche des yeux croisés et de sa véritable identité et pourra également réussir à découvrir la vérité. Caiman et son meilleur ami Nikaido ont massacré des sorciers qui entrent dans le trou pour tuer des humains.

Pourquoi devriez-vous regarder Dorehedoro?

Je viens de terminer de lire dorohedoro, c’était honnêtement l’un des mangas les plus passionnants / intéressants que j’ai lus, je le recommande vivement pic.twitter.com/Ba9RwAajNZ – Gia ⚔️ Senkus Main B- (@SexySenku) 15 mars 2021

Si vous aimez les Anime différents des animes Shojo ou Shonen normaux, Dorehedoro est fait pour vous. Le Dorehedoro Manga a été créé par Q Hayashida en 1999. Le Manga contient 23 Volumes qui entrent dans la catégorie Seinen / Shonen. Si vous êtes un lecteur de manga, vous pouvez lire comment le reste de l’histoire se déroule sur Viz Media.

L’Art de Hayashida montre à quel point les gens vivant à Hole sont mauvais par rapport au monde extérieur. Elle met des efforts incroyables dans la création du monde et des personnages de Dorehedoro. Mappa a fait un travail incroyable en animant le manga qui maintient les weebs accrochés à leurs écrans. Récemment, Netflix a investi dans la série Anime et Dorehdoro est au sommet avec Kakegurui juste derrière.

Dessins de personnages étonnants

Dorehedoro a un design de personnage principal, lorsque vous rencontrez différents personnages au cours de la première saison, vous découvrirez à quel point ils sont créés. L’un des éléments les plus importants d’un anime sont les personnages, s’ils ont des traits physiques accrocheurs et des pouvoirs super cool, l’anime est accepté par les fans.

L’amitié de Caiman et Nikaido surmontée de Gyoza rend l’anime Dorehedoro plus intéressant. Caiman découvre plus tard dans la série que Nikaido est également un sorcier vivant dans le trou. Le partenariat de Shin et Noi pour tuer des gens qui sont une menace pour En et le monde des sorciers. Tous deux, ainsi qu’Ebisu et Fujita, sont tous prêts à tuer Caiman qui a qualifié leurs multiples alliés.

Shin qui travaille comme nettoyeur d’En a l’un des meilleurs designs de l’anime, Un justicier marteau impassible qui veut juste déchirer la tête des personnes qui semblent une menace pour le royaume d’En.

Les combats à Dorehedoro sont étonnamment chorégraphiés et animés par Mappa. Après que Matsumara ait été tué par Caiman lors d’une mise au jeu, Fujita porte sa chair dans un médaillon. Il veut venger son ami en tuant Caiman, il est alors associé à Ebisu qui est une petite fille bizarre dont la magie est encore inconnue d’En. * Alerte Spoiler * Une discussion autour de la communauté d’anime dit qu’Ebisu est celui qui a jeté un sort qui a transformé Caiman en une tête de reptillian.

Pour le moment, nous avons hâte de voir ce que la saison 2 de Dorehedoro nous réserve, la première saison a été un succès auprès des fans, ce qui augmente la pression sur Mappa pour la saison 2. Pendant que vous attendez que l’anime abandonne la deuxième saison, Lisez notre récent sur Kami no Tou Saison 2.