Coups de feu: Intel affirme que les performances du Ryzen 4000 pue sur la batterie

Intel a appelé son rival ce matin, affirmant que les processeurs mobiles Ryzen 4000 d’AMD souffrent de pénalités de performances majeures lorsqu’ils fonctionnent sur batterie.

La société a déclaré que ses tests avaient révélé que plusieurs ordinateurs portables Ryzen avaient subi une baisse de performance de 48% lorsqu’ils fonctionnaient sur batterie au lieu d’être branchés au mur. Sans surprise, les ordinateurs portables utilisant le Tiger Lake de 11e génération d’Intel ont montré beaucoup moins de succès, a déclaré la société.

Alors que vous êtes probablement extrêmement sceptique quant aux affirmations d’Intel – qui s’apparentent au dumping de McDonald’s sur Burger King ou Ford dissing Chevrolet – Intel a déclaré qu’il avait du travail à faire pour étayer ses affirmations. 45secondes.fr, entre-temps, est en train d’essayer de reproduire ces résultats.

De plus, nous n’avons pas pu contacter AMD pour obtenir une réponse avant la publication, mais nous mettrons à jour cette histoire dès que la société commentera. Nous nous attendons à quelque chose du genre: «La compétition devient nerveuse et désespérée.»

Pour étayer ses affirmations, Intel a déclaré avoir testé cinq ordinateurs portables AMD différents contre cinq ordinateurs portables Intel différents, exécutant des tests de performances communs et ses propres charges de travail à l’aide d’applications courantes telles que Word, Excel et Acrobat, et a constaté que les ordinateurs portables basés sur Ryzen avaient tendance à ralentir. sur batterie et restez étranglé pour apparemment économiser la batterie.

Intel Intel affirme que plusieurs ordinateurs portables basés sur Ryzen 4000 souffrent de baisses de performances significatives sur la batterie.

Par exemple, Intel a déclaré qu’en utilisant le test PCMark 10 Applications d’UL qui mesure les performances d’un ordinateur portable effectuant des tâches standard Microsoft Office 365, les cinq différents ordinateurs portables Ryzen 4000 de divers fournisseurs ont chuté de 38% sur batterie par rapport à branché.

La société affirme avoir trouvé des résultats similaires dans de nombreuses autres tâches et benchmarks légèrement filetés, de SYSMark à WebXPRT en passant par ses propres tests personnalisés qui effectuent des tâches telles que l’exportation de présentations PowerPoint au format PDF ou l’importation d’un graphique Excel dans Word.

Intel Le comportement de Cinebench R20 pour les ordinateurs portables Ryzen 4000 n’a pas autant déprimé pour AMD sur la batterie.

Fait intéressant, Intel a déclaré qu’il a constaté qu’une référence populaire de rendu 3D, le CineBench R20 de Maxon, n’a pas subi la même baisse de performances. Pourquoi? Intel a déclaré que ses tests ont révélé que tous les ordinateurs portables basés sur Ryzen retardaient considérablement l’augmentation de la vitesse d’horloge de plusieurs secondes. Sur la plupart des charges de travail très explosives qui ne durent que quelques secondes, vous observeriez une baisse des performances, mais dans un test comme Cinebench qui prend plusieurs minutes à s’exécuter, la puissance de broyage du noyau de Ryzen 4000 est capable de briller.

Intel Intel affirme qu’une partie des performances du Ryzen 4000 diminue sur des charges plus courtes parce que Ryzen semble retarder son augmentation de plusieurs secondes.

Qui devriez-vous croire?

Comme nous l’avons dit, si Coca Cola vous disait que Pepsi était une vile eau grasse, vous le rejetteriez probablement comme une erreur marketing. Dans ce cas, cependant, les affirmations et les données d’Intel doivent non seulement être prouvées, mais également réfutées. Si Intel ombrage d’une manière ou d’une autre les résultats pour le renvoyer au visage, il n’y a pas grand chose à gagner. En fait, ce serait bien pire. Nous pensons donc qu’il peut y avoir de la fumée ici.

La plus grande question est: est-ce vraiment important? Peut etre ou peut etre pas.

Premièrement, les exigences de chaque personne concernant un ordinateur portable sont différentes. Nous savions déjà que pour un travail plus léger qui dépend de vitesses d’horloge élevées et de rafales, la 11e génération d’Intel était la plate-forme préférée. Nous savions également que Ryzen 4000 d’AMD était la plate-forme préférée pour ceux qui ont besoin d’une tonne de cœurs pour l’édition de vidéos ou la modélisation 3D.

Ces deux modes sont sur AC. Là où les affirmations d’Intel peuvent changer l’argument, c’est si les performances de Ryzen 4000 pour les tâches banales ne sont pas seulement quelque peu pire que Tiger Lake de 11e génération sur AC, mais en fait loin pire sur DC. C’est quelque chose que les critiques devraient s’efforcer de découvrir.

Et même si cela s’avère vrai, les consommateurs doivent tout de même peser le pour et le contre pour leurs propres besoins. Si vous êtes prêt à réduire les performances de la batterie pour effectuer des tâches Office courantes sur un ordinateur portable Ryzen 4000 afin d’obtenir des performances multicœurs incroyablement rapides sur AC et DC, alors c’est un compromis raisonné.

Dans le même temps, si vous êtes prêt à accepter de pires performances multicœur sur AC ou DC pour obtenir des performances sans équivoque lorsque vous utilisez la batterie, alors Tiger Lake de 11e génération d’Intel est peut-être fait pour vous.

Intel Intel a déclaré que ses processeurs Tiger Lake de 11e génération offrent une expérience beaucoup plus réactive sur les tâches les plus courantes lors de l’exécution sur batterie.

