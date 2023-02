Le changement physique surprenant de Scarlett Johansson depuis sa première apparition au cinéma

CÉLÉBRITÉS

L’actrice a acquis une reconnaissance mondiale avec son travail en tant que Black Widow dans l’univers cinématographique Marvel. Regardez son évolution à travers ses projets cinématographiques !

©GettyL’évolution physique de Scarlett Johansson à travers ses films.

A 38 ans, Scarlett Johansson Il a réussi à construire une carrière pleine de succès. Depuis qu’elle est petite, elle a excellé dans des projets en tant qu’actrice et mannequin, pour devenir plus tard une star mondiale après son passage au Univers cinématographique Marvel. juste en train de jouer Veuve noire dans la franchise de super-héros, l’artiste a montré un incroyable changement physique. Ici, nous passons en revue depuis sa première apparition au cinéma jusqu’à maintenant.

+ Le changement physique de Scarlett Johansson depuis ses débuts

Né en 1984 A New York, Scarlett Johansson manifeste son intérêt pour le monde artistique depuis son enfance. Et pour sa famille, ce n’était pas une surprise : son grand-père était cinéaste, sa mère était productrice de cinéma et sa sœur aînée était actrice. De cette façon, ils ont soutenu sa formation théâtrale et il a commencé à auditionner pour faire partie de publicités. Après avoir été rejetée à plusieurs reprises, elle décide de tenter sa chance dans l’industrie cinématographique et à l’âge de 9 ans, il fait ses débuts à l’écran.

C’était comme ça dans 1994 avait un rôle de soutien dans Nord, la comédie réalisée par Rob Reiner et mettant en vedette Elijah Wood et Bruce Willis. Son charisme indéniable et son talent d’enfant l’ont amenée à décrocher des rôles dans Cause juste (Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze) et Si Lucy tombait (mille neuf cent quatre vingt seize). Et rapidement, son premier rôle principal apparaît : Manny & Lo, Le film de Lisa Krueger.

Son épanouissement professionnel s’est accompagné de sa transformation physique : après avoir excellé dans des rôles d’enfants ou d’adolescents, enfin dans 2003 a commencé à jouer des rôles d’adultes. C’est ainsi qu’il l’a expliqué dans perdu dans la traduction, le film de Sofia Coppola dans lequel elle a joué avec Bill Murray. Ses traits beaucoup plus matures et un changement dans sa coupe de cheveux ont fait de Scarlett Johansson l’une des jeunes actrices les plus en vue de l’industrie. Cela n’a pas seulement été établi par le public, mais aussi par la critique spécialisée qui l’a amenée à être nominée pour la meilleure actrice aux Golden Globes.

Dans sa filmographie, des pièces telles que une fille avec une boucle d’oreille (2003)Une chanson d’amour pour Bobby Long (2004)Balle de match (2005)Le prestige (2006)Les journaux de nounou (2007)Vicky Cristina Barcelone (2008) et il n’est tout simplement pas intéressé par toi (2009). Ce n’est qu’en 2010 que sa vie a eu un avant et un après : Johansson a été choisie pour incarner Natasha Romanoff dans l’homme de fer 2rejoignant ainsi l’univers cinématographique Marvel et obtenant la reconnaissance des amateurs de super-héros.

Avec son interprétation de Black Widow, elle a réussi à participer à des blockbusters tels que Les Vengeurs (2012), Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver (2014), Avengers: l’ère d’Ultron (2015), Captain America : Guerre Civile (2016), Avengers : guerre à l’infini (2018), Avengers : Fin de partie (2019) et son film solo intitulé Veuve noire (2021).

Parallèlement, il rejoint des projets tels que Son (2013) et Lucie (2014)en plus deJojo Lapin et Histoire de mariagequi lui a valu une nomination aux Oscars 2020. En ce sens, depuis sa première apparition au cinéma jusqu’à aujourd’hui, Scarlett Johansson a réussi à faire preuve d’une polyvalence impressionnante, accompagnée de son changement physique qui lui a permis de jouer d’une super-héroïne à une militant anti-nazi en Allemagne.

