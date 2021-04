Le réalisateur de Meg 2 promet de respecter l’original et de livrer l’action Big Shark

Il y avait peu d’attentes de la star de Jason Statham 2018 Le Meg, environ un requin Megalodon préhistorique de 75 pieds qui s’échappe dans le monde moderne. Mais le film a surpris les critiques en rapportant plus d’un demi-milliard de dollars au box-office mondial. Une suite était à peu près garantie à ce moment-là, et le réalisateur britannique Ben Wheatley a été embauché pour diriger Le Meg 2. Dans une interview avec ComicBook.com, Wheatley a taquiné des séquences d’action épiques pour Le Meg suite.

«C’est une opportunité de faire une action à une échelle tellement insensée, que c’est tout simplement incroyable. De faire Free Fire, qui était, je pensais, était tous mes Noëls sont venus en même temps en termes d’action, c’est tout simplement incroyable. les story-boards pour ça, juste en pensant et en allant, ‘Oh,’ c’est juste … Je ressens une lourde responsabilité pour ça, pour m’assurer que ça réponde à tous les, à tous les fans de grands requins là-bas. «

De plusieurs façons, Le Meg était comme une version plus bruyante de Jaw, où le requin titulaire, bien qu’il soit plus gros que la plupart des avions, parvient d’une manière ou d’une autre à se faufiler sur les humains avant de détruire tout engin à base d’eau sur lequel ils se trouvaient. La présence de Statham en tant que protagoniste au visage sombre a également contribué à apporter une certaine légitimité au scénario, et l’acteur devrait reprendre son rôle pour la suite.

La plus grosse déception pour les fans de Le Meg était que le film n’a pas réussi à atteindre son potentiel sanglant avec un requin tueur géant dans le mélange en s’en tenant à une note PG-13. Pour la suite, l’écrivain du roman qui Le Meg est basé sur, Steve Alten, a taquiné un ton plus sombre et une cote R potentielle l’année dernière. Selon Ben Wheatley, il a l’intention d’honorer ce qui est arrivé avant au lieu d’essayer de prendre Le Meg franchise dans une nouvelle direction avec la suite.

« Une grande partie de cela respecte The Meg et essaie de faire en sorte que ce soit un excellent film de Meg. Et comme vous pouvez le voir dans les films que j’ai réalisés, ils ne sont pas nécessairement, ce n’est pas … quand vous allez et faites Docteur Who, je ne le change pas complètement parce que je voulais le faire. Je ne voulais pas nécessairement en faire quelque chose de complètement différent que personne ne reconnaissait, vous savez? Il y a donc cet élément de va-et-vient. «

Dans le passé, Statham avait exprimé son espoir de voir Le Meg devenir un jour une franchise d’un milliard de dollars, juste là-haut avec le MCU et Rapide furieux séries. Pour que cela se produise, la suite de Le Meg doit le frapper hors du parc, pour prouver que le succès de l’original n’était pas un hasard.

En ce qui concerne sa cote, si le studio est vraiment intéressé à tenter un milliard de dollars au box-office brut, Le Meg 2 est peu susceptible d’être noté R, car cela réduit l’audience potentielle du film. Les doigts croisés le studio tente de suivre l’exemple donné par le Dead Pool franchise en établissant une franchise lucrative notée R. ComicBook.com.

