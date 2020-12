La co-star de Rob Lowe a refusé de l’embrasser parce qu’elle «  savait où cette bouche était  »

Il y a peu de membres de la génération X, voire aucun, qui ne connaissent pas Rob Lowe. Du drame à la comédie, l’homme de 56 ans joue depuis l’âge de 15 ans. Des rôles tels que Sam Seaborn sur L’aile ouest jouer Chris Traeger dans Parcs et loisirs, Lowe a développé une énorme base de fans. Et, honnêtement, qui ne voudrait pas l’embrasser? Eh bien, une co-star a refusé de faire exactement cela.

Un bref sur le parcours de Lowe

Bien que né en Virginie, Lowe a grandi avec son jeune frère, Chad, à Dayton, Ohio. Leurs parents ont divorcé alors que les garçons étaient jeunes et leur mère les a transférés en Californie. Lowe a fréquenté le lycée de Santa Monica. Il est devenu ami avec Charlie Sheen, Emilio Estevez et Judd Nelson, tous membres du Brat Pack, «un groupe d’acteurs et d’actrices jeunes, puissants et imprudents», selon IMDb.

Le premier crédit télévisé de Lowe est venu en 1979 pour avoir joué Tony Flanagan dans Un nouveau type de famille. Il a été nominé pour six Golden Globe Awards et un Primetime Emmy. Il a remporté deux fois le prix du meilleur acteur de la Screen Actors Guild pour son travail en tant que Seaborn dans L’aile ouest. Il est marié à la maquilleuse Sheryl Berkoff depuis 1991 et ils ont deux fils.

Le scandale de Lowe en 1988

À la fin des années 80, le rôle le plus célèbre de Lowe était venu dépeindre Billy Hicks dans Feu de Saint-Elme, qui a été créée sur le grand écran en 1985. Lowe a remporté le Golden Raspberry Award du pire acteur de soutien pour son rôle. En 1988, l’acteur s’est heurté à un procès pour avoir eu des relations sexuelles avec une fille de 16 ans. L’incident sexuellement explicite a été filmé. Lowe a affirmé qu’il ne savait pas que la fille était mineure, selon USA Today.

Lowe a servi 20 heures de service communautaire pour l’incident. Aujourd’hui, plus de 30 ans plus tard, il attribue le malheureux incident comme une mesure de sauvetage pour lui-même. Il avait beaucoup consommé de drogues et d’alcool à l’époque. Il a demandé un traitement à la suite du procès humiliant.

Le repaire et le joyau de Lyon

En 2003, Lowe a joué dans un drame juridique NBC, Le repaire de Lyon, qui n’a duré qu’une saison, selon Fandom. Ayant vu l’apparition de Jewel dans le film Roulez avec le diable, Lowe voulait que son casting soit son amour pour la série. Jewel Kilcher, qui porte simplement son prénom, est une chanteuse, compositrice et acteur américaine, surtout connue pour sa musique folk qui l’a conduite à la célébrité dans les années 1990. Pendant sa tournée, elle a décroché des concerts d’ouverture pour Bob Dylan et Neil Young, selon Biographie. Elle a également commencé à jouer, jouant généralement elle-même, et est apparue en tant que candidate dans Danser avec les étoiles en 2009.

Jewel est apparu dans un épisode de Le repaire de Lyon comme Jennifer Matthews. Il n’y avait aucune chimie entre Jewel et Lowe, et elle s’est opposée à l’embrasser, bien qu’on lui ait dit que c’était nécessaire. Elle a demandé plus tard que la scène soit supprimée mais en vain.

Avance rapide jusqu’en 2015 pour son explication. Jewel a été choisi dans le cadre de Lowe’s Comedy Central Roast qui a été diffusé à la télévision. «Les gens se demandent peut-être quel est mon lien avec Rob», dit-elle. «Eh bien, il y a des années, j’ai participé à une émission intitulée Le repaire de Lyon. Je suis sûr qu’aucun de vous ne l’a vu parce qu’il mettait en vedette Rob Lowe. Le premier scénario disait que Rob et moi devions nous embrasser, mais j’ai demandé s’ils pouvaient le réécrire, car je savais où se trouvait cette bouche.

Elle avait écrit de nouveaux mots pour sa chanson, «You Were Meant for Me», spécifiquement pour le rôti, pour raconter l’histoire. «Rob était tellement choqué Le repaire de Lyon, quand je ne voulais pas l’embrasser… Vous avez complètement oublié que nous nous sommes accrochés avant… J’étais cette fille dans votre sex tape. Peut-être avez-vous manqué mon nom, parce que vous aviez trop de cocaïne. De tous vos films, je suis la meilleure chose dans laquelle vous ayez jamais été », a-t-elle chanté en plaisantant.

Alors que Jewel n’était pas vraiment la fille de la bande, le public à l’écran et probablement la plupart des téléspectateurs ont été ravis cette nuit-là par les prouesses comiques de Jewel. «Ma musique est très sérieuse, mais j’ai un sens de l’humour très sombre, et sur ma scène, je suis assez mordante et je me tiens debout», a-t-elle dit plus tard.