Un jeune de 9 ans est la star la plus payée de YouTube avec 29,5 millions de dollars de revenus

Ryan Kaji n’a que neuf ans, mais a gagné suffisamment d’argent sur YouTube pour être le créateur de contenu le mieux payé de la plate-forme en 2020 selon Forbes.

Alors que de nombreuses personnes à travers le monde s’attendent à un autre chèque de relance du gouvernement pour les faire passer le mois prochain, il y a littéralement un enfant de neuf ans qui a gagné des dizaines de millions de dollars cette année simplement en publiant des vidéos sur Internet – 29,5 € millions, pour être exact. Rencontrez Ryan Kaji de Le monde de Ryan, Le créateur de contenu le plus rentable de YouTube en 2020. Oh, et essayez de ne pas détester trop fort.

Image: Joe Scarnici / pour les films Funimation Le patron de la taille d’une pinte n’a même pas encore entré de chiffres à deux chiffres et était toujours en mesure d’enregistrer plus de chiffres que cela sur son compte bancaire. L’annonce vient par voie de Forbes, qui a récemment publié sa liste annuelle des stars YouTube les plus payées de 2020 il y a quelques jours. Le pain de Ryan s’accumule grâce à une combinaison de ses vues sur YouTube (12,2 milliards), du nombre d’abonnés (41,7 milliards) et des accords de licence sur plus de 5000 Le monde de Ryan des produits allant de la décoration de la chambre aux figurines d’action réelles. Ce gamin a gagné tellement d’influence même qu’il avait son propre char à la parade de Thanksgiving de Macy cette année, qui a transformé son alter ego de super-héros « Red Titan » en un dirigeable plus grand que nature pour le monde entier. Ses vidéos le montrent principalement, lui et ses parents, examinant des jouets et effectuant un travail impressionnant sur écran vert.Nous donnons donc au jeune seigneur ses accessoires pour un travail bien fait. Forbes estime ces listes sur la base des bénéfices avant impôts sur une base de juin à juin, cette période allant de l’été 2019 à l’été 2020. Cela dit, Ryan a probablement gagné quelques millions de plus depuis que la publication a officiellement cessé de compter. Ça doit être gentil, gamin! Découvrez le dernier épisode de Le monde de Ryan ci-dessous, qui consiste en Ryan à se frayer un chemin à travers un labyrinthe de fort géant avec des crayons de couleur grandeur nature pendant plus d’une heure, et faites-nous savoir si vous pensez que le contenu de ce génie de bébé cool vaut tout le battage médiatique: