C’est ainsi que la princesse Diana a transformé les attitudes mondiales face au VIH et au sida

La princesse Diana rend visite à un patient au phare de Londres, un centre pour personnes touchées par le VIH et le sida, en 1996 (Jayne Fincher / Getty Images)

Il y a 23 ans aujourd’hui, Diana, princesse de Galles, a été tuée.

Une photographie d’une voiture cabossée a frissonné dans les fils de presse le 31 août 1997, laissant des milliards de personnes sous le choc et dans une mort qui a provoqué un mélange compliqué de colère et de chagrin.

Dans le sens de la perte qui a suivi, un seul moment de Diana viendrait être laissé pour les patients atteints du sida au London Middlesex Hospital.

Pour beaucoup d’entre eux, la peur et la terreur étaient devenues à craindre de la part de leurs proches qui leur rendaient visite, s’ils venaient du tout, ou même des travailleurs de la santé qui les soutenaient.

En effet, un manque de compréhension, ainsi qu’une désinformation autour d’un virus rusé et dévastateur, avaient conduit à la mort d’innombrables personnes LGBT +. Beaucoup craignaient que le VIH ne se transmette de personne à personne par contact.

Mais voir la main nue et tendue d’une Diana souriante en 1987 a été un moment qui leur a donné de l’espoir, ainsi qu’à bon nombre des milliers de personnes vivant avec le VIH.

«Je ne doute pas que si elle avait vécu, elle aurait été une puissante alliée dans la lutte contre la stigmatisation du VIH.

Aucun des 12 patients de la première unité spécialisée dans le VIH / SIDA en Grande-Bretagne ne voulait la voir. Ils craignaient ce que le fait de devenir le sujet d’une presse extrêmement hostile aux personnes vivant avec le VIH ferait d’eux.

Finalement, un homme, qui n’était pas loin de la mort, a accepté de rencontrer Diana.

Devant les médias du monde entier, Diana a serré la main d’un homme diagnostiqué avec la maladie.

Un acte simple et audacieux qui est venu pour capturer comment on se souviendrait de Diana même maintenant, 23 ans après sa mort, comme le joker d’une monarchie qui la rejetait, et quelqu’un d’aussi dynamique que glamour.

Diana a déclaré au stylo de presse qui tournait autour d’elle: «Le VIH ne rend pas les gens dangereux à connaître.

«Alors vous pouvez leur serrer la main et leur donner un câlin, le ciel sait qu’ils en ont besoin.»

De nombreux groupes VIH et dirigeants LGBT + se souviennent d’elle comme d’une pionnière qui a rompu les rangs pour être là pour l’un des groupes les plus vulnérables et marginalisés de la société.

Aujourd’hui marque 23 ans depuis que le monde a perdu la princesse Diana. Nous nous souvenons de l’impact inspirant et révolutionnaire qu’elle a eu sur la vie des personnes vivant avec #VIH et #SIDA. Elle a vu les personnes derrière la stigmatisation et la discrimination et a contribué à changer les perceptions du public. pic.twitter.com/Z3K5bVxM3Z – National AIDS Trust (@NAT_AIDS_Trust) 31 août 2020

Matthew Hodson, directeur exécutif de NAM Aidsmap, a déclaré RoseActualités comment, en tant qu’enfant des années quatre-vingt, Diana était une partie «incontournable» de sa vie.

«Elle était là tous les jours, riant ou pleurant à la une des journaux», a-t-il déclaré.

«Serrer la main d’une personne atteinte du SIDA, à une époque où il n’y avait pas de traitement efficace, peut sembler minuscule maintenant, mais à l’époque c’était crucial.

«Je ne doute pas que si elle avait vécu, elle aurait été une puissante alliée dans la lutte contre la stigmatisation liée au VIH.

«Personne ne s’attendait à ce que son histoire se termine si brusquement. J’ai été surpris par mon chagrin. J’ai rejoint la foule entre les palais de Kensington et de Buckingham pour regarder le cortège funèbre passer.

«Les chevaux tirant le cercueil ont soulevé de la poussière, qui a attrapé la lumière du soleil. Les personnes en deuil qui m’entouraient sur ce tronçon de la route semblaient être principalement des hommes et des femmes noirs, des personnes ayant un handicap visible et des gais et lesbiennes.

Diana, avec tous ses privilèges de naissance, a parlé de se sentir comme une étrangère. Je pense que beaucoup de ceux qui se sont sentis marginalisés par la société étaient liés à elle et ont été particulièrement touchés par sa mort.

«Cela me rend toujours triste.»

Fraser Wilson de Terrence Higgins Trust, un organisme de bienfaisance pour la santé sexuelle, a déclaré RoseActualités: «Avec des poignées de main et des câlins, la princesse Diana a contribué à changer les perceptions du VIH et à apaiser une partie de l’hystérie qui faisait rage au début de l’épidémie.

«Grâce à ses actions, elle a clairement indiqué que vous ne pouviez pas contracter le VIH par contact ou contact étroit. Il ne faut pas sous-estimer ni oublier l’impact de la princesse Diana qui a mis la vedette qui la suivait sur les personnes vivant avec le VIH.

«Elle nous manque cruellement. Le travail de la princesse Diana est maintenant honoré et développé par son fils, le prince Harry.

«Nous avons parcouru un long chemin depuis les années 1980 en ce qui concerne la stigmatisation du VIH, mais il reste encore un long chemin à parcourir.

Princesse Diana: Une royale magnétique dont l’héritage aimable a incité ses fils à reprendre son manteau.

Les photographies de Diana visitant les services de lutte contre le VIH à travers la Grande-Bretagne sont devenues synonymes de son héritage de gentillesse, car elle est devenue une patronne officielle du National AIDs Trust, une organisation caritative fondée pour démystifier de nombreux mythes toxiques qui obscurcissent la maladie.

Lors d’un discours prononcé en 1993 par Diana lors de l’un des événements de l’organisation, elle a réfléchi sur la manière dont le VIH réduit la vie des mères et de leurs enfants – dissipant davantage le mythe selon lequel le VIH était un problème uniquement pour les hommes homosexuels.

«Pour ces mères et ces enfants qui vivent déjà sous l’ombre du sida», a-t-elle dit, «nous devons les aider à revenir dans la lumière, les rassurer et subvenir à leurs besoins.

«Et peut-être que nous apprendrons d’eux comment vivre notre propre vie plus pleinement, aussi longtemps que cela puisse durer.»

Autant les attitudes négatives continuent de persister et de cailler face au VIH, autant la façon dont Diana a offert à la famille royale, longtemps amoureuse des vieilles conventions, un moyen de se moderniser a été applaudie.

Ses deux fils sont devenus leurs propres lodestars dans la lutte contre les stigmates du VIH / SIDA, incarnant une génération plus jeune de membres de la famille royale.

En 2015, le prince Harry, duc de Sussex, a enfilé lundi un ruban rouge sur le sida alors qu’il rendait visite à Mildmay, un hôpital de bienfaisance pour le VIH situé dans l’est de Londres.

Rencontrant des patients et des membres du personnel, il a fait un test de dépistage du VIH pour montrer à quel point c’est facile. Un autre petit acte qui a un poids incommensurable.

«Lorsque ma mère tenait la main d’un homme mourant du sida», a déclaré le prince, «personne n’aurait imaginé qu’un peu plus d’un quart de siècle plus tard, il existerait un traitement qui permettrait aux personnes séropositives de vivre pleinement, en bonne santé et avec amour. vies.”

Il a ajouté: «Si elle était encore là aujourd’hui, elle serait probablement testée tous les mois, juste pour prouver un point.»

Pendant ce temps, le prince William, duc de Cambridge, est apparu sur la couverture du magazine gay britannique Attitude pour condamner l’intimidation homophobe.

Diana continuera, pendant des années à venir, à être louée pour sa philanthropie et sa chaleur. Il peut être difficile de résumer 36 ans de la vie d’une personne, mais une citation se rapproche.

«Rien ne m’apporte plus de bonheur que d’essayer d’aider les personnes les plus vulnérables de la société», a déclaré Diana dans une interview en 1995.

«C’est un objectif et une partie essentielle de ma vie, une sorte de destin.»