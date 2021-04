Sortie de la bande-annonce de Lionsgate ‘The Hitman’s Wife’s Bodyguard’

Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson sont de retour dans l’Action-Comédie «The Hitman’s Wife’s Bodyguard». Dans la bande-annonce sortie aujourd’hui, nous voyons que Salma Hayek sera également de retour et avec un rôle beaucoup plus important que dans le film précédent «The Hitman’s Bodyguard».

Le couple étrange le plus meurtrier du monde – Garde du corps Michael Bryce (Ryan Reynolds) et tueur à gages Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) – sont de retour pour une autre mission potentiellement mortelle. Toujours sans licence et sous contrôle, Bryce est contraint à l’action par l’épouse encore plus instable de Darius, le tristement célèbre escroc international Sonia Kincaid (Salma Hayek). Alors que Bryce est poussé à bout par ses deux protégés les plus dangereux, le trio se met au-dessus de leurs têtes dans un complot mondial et découvre bientôt qu’ils sont tout ce qui se tient entre l’Europe et un fou vengeur et puissant (Antonio Banderas). Rejoindre le chaos amusant et mortel est Morgan FREEMAN aussi… eh bien, vous devrez voir.

Comme mentionné ci-dessus, Antonio Banderas sera notre méchant dans celui-ci. Aussi, Morgan Freeman et Frank Grillo fera partie du film. The Hitman’s Wife’s Bodyguard sortira en salles le 16 juin et n’est pas encore évalué. Cependant, vu que le premier avait un «R», je suis à peu près sûr que nous pouvons nous attendre à ce que celui-ci obtienne également une cote R.