Rowan Atkinson qualifie M. Bean d' »anarchiste égocentrique et narcissique »

Acteur vétéran Rowan Atkinson dit que son nouveau personnage est beaucoup plus « doux » que le fauteur de troubles « égocentrique » qu’il a joué dans le Mister Bean la franchise. Bien qu’Atkinson n’ait pas joué à Mr. Bean depuis de nombreuses années, les fans peuvent voir l’acteur dans son nouvel effort en tant que star de la série Netflix L’homme contre l’abeille. Prévue pour sortir sur Netflix le 24 juin, la série suit Atkinson en tant que gardien d’un manoir qui tente d’éviter de causer des dommages irréparables au cours de sa bataille à la maison avec une abeille insaisissable.

Bien sûr, L’homme contre l’abeille est une série comique burlesque et a cela en commun avec Mister Bean, mais il existe des différences essentielles entre les personnages d’Atkinson. Dans une nouvelle interview avec le Times (par Date limite), Atkinson décrit M. Bean comme un « anarchiste égocentrique et narcissique » et un « enfant de neuf ans pris au piège dans le corps d’un homme ». L’acteur a poursuivi en expliquant comment Trevor, son personnage dans L’homme contre l’abeilleest une personne beaucoup plus gentille et peut-être plus facile pour lui de s’identifier.

« Trevor est différent. C’est une personne beaucoup plus gentille, plus douce et plus normale, j’espère – et c’était certainement notre objectif… il semble être un homme doux, bien intentionné et parfaitement intelligent, mais, bien sûr, il a un défaut lignes, ses points faibles, et son point faible est son obsession.

L’obsession, dans ce cas, est la détermination de Trevor à arrêter l’abeille qui a envahi le manoir dont il a été chargé de s’occuper. Co-créée par Atkinson et William Davies, la nouvelle série met également en vedette Jing Lusi, Claudie Blakley, Tom Basden, Julian Rhind-Tutt, Greg McHugh, India Fowler et Tina Fey. L’homme contre l’abeille arrivera le 24 juin.

Mr. Bean pourrait revenir sous forme animée

Rowan Atkinson ne représente plus M. Bean dans aucun projet d’action réelle, mais il n’avait pas dit adieu au personnage. Il a taquiné un film d’animation en préparation qui le ferait revenir pour exprimer M. Bean. En 2021, Atkinson a expliqué à quel point représenter physiquement M. Bean était loin d’être aussi amusant qu’il n’y paraît, et la nature physiquement exigeante de ce rôle le conduirait à poursuivre une adaptation animée pour le retour prévu du personnage.





« Il est plus facile pour moi d’interpréter le personnage vocalement que visuellement », a déclaré Atkinson à Radio Times. « Je n’aime pas beaucoup le jouer. Le poids de la responsabilité n’est pas agréable. Je trouve cela stressant et épuisant et j’ai hâte d’en finir.

Notant qu’il n’est pas personnellement un grand fan de M. Bean, mais qu’il reconnaît simplement sa popularité et son succès, Atkinson a ajouté : « Le succès de M. Bean ne m’a jamais surpris. Regarder un adulte se comporter de manière enfantine sans être conscient à distance de son caractère inapproprié est fondamentalement drôle. Le fait que la comédie soit visuelle plutôt que verbale signifie qu’elle a également connu un succès international.

Il n’y a pas eu de mises à jour majeures sur l’avancement de cette adaptation animée prévue, il n’est donc pas clair quand le nouveau Mister Bean le film sortira. En attendant, les fans peuvent regarder L’homme contre l’abeille quand il sera diffusé sur Netflix à partir du 24 juin.