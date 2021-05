Ed Sheeran décrit son nouveau single comme «vraiment différent».

Lors d’une récente apparition à l’émission « Big Weekend » de la radio britannique, le chanteur Ed Sheeran a partagé de nouveaux détails sur son prochain single, qu’il a décrit comme « vraiment différent » de ce qu’il a fait auparavant dans sa carrière musicale.

Après que Sheeran a sorti son dernier matériel en 2017 avec son troisième album studio « Divide », l’artiste a fait une présentation spéciale lors de l’édition virtuelle du festival annuel organisé sur les rives de la rivière Alde dans la ville de Suffolk, en Angleterre.

Après avoir sorti de manière surprenante la chanson «Afterglow» en décembre dernier, Sheeran a anticipé ses fans en février qu’il reviendrait avec son quatrième album studio «plus tard cette année», ce qui a généré de grandes attentes pour son nouveau matériel.

« Mon premier single était censé être prêt maintenant, et il devait être joué sur One Big Weekend », a noté Sheeran lors de son interview à Radio 1, assurant que c’était « un peu bizarre » de jouer sans nouveau matériel pour le public. , «Commencez par« Castle On The Hill »au lieu de nouveau matériel», selon ses propres termes.

Malgré sa déception, Sheeran a pu partager quelques détails sur ce à quoi ses fans peuvent s’attendre dans sa nouvelle scène musicale: «J’utilise un groupe pour la première fois et c’est comme la prochaine étape. J’ai déjà fait des choses avec un groupe mais uniquement à la demande de programmes télévisés ».

Ed Sheeran note qu’après avoir utilisé la pédale de boucle pendant 15 ans, il cherchait à faire quelque chose de différent en sentant que les parties les plus faibles de ses concerts étaient les chansons dont un groupe avait besoin. Il a également assuré qu’il avait travaillé sur de nombreuses nouvelles chansons et que son prochain album serait une fusion de ses prédécesseurs.

Le premier single sera très différent. Comme, très, très différent.

Sheeran avoue que la sortie d’un premier single sur chaque album le rend nerveux face à la réaction des gens: « J’étais censé jouer le single maintenant mais la vidéo avait beaucoup de pré-production à travailler. » Jusqu’à présent, il n’a pas fourni de détails supplémentaires sur le moment où nous pourrions entendre son nouveau matériel.