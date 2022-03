Josh Peck joue dans un énorme rôle de film qui pourrait changer sa carrière pour toujours

Avec @ItsJoshPeck à Oppenheimer et se sentir comme ça va être un nominé au meilleur film donnant Nolan et l’ensemble géant

Faire ce mème un an ou deux plus tôt maintenant et nous verrons à quel point cela vieillira pic.twitter.com/T3eP92FTRg

— Éric Forsman (@Dragonsblood23) 10 mars 2022