Lego lance la sonde solaire Ulysse de la NASA / ESA en tant que récompense VIP

Lego a une nouvelle mission pour sa navette spatiale Discovery récemment sortie, et vous pouvez l’obtenir gratuitement – si vous êtes un VIP.

La société de jouets est sur le point de lancer un modèle en brique de La sonde solaire Ulysse de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA) le mercredi 14 avril, à la disposition des membres de son programme de fidélisation de la clientèle.

« Échangez 1 800 points VIP maintenant contre cet objet à collectionner inspiré de la NASA, » Lego taquiné sur son site VIP mardi.

En rapport: Les plus grandes missions au soleil

La sonde solaire Ulysse est vue après avoir été déployée par la navette spatiale Discovery, commençant sa mission de 18 ans vers le soleil. (Crédit d’image: NASA)

Le set Ulysse sera déployé par région via Lego.com mercredi: 9 h HAE en Amérique du Nord; 9 h 00 AEST en Australie et en Nouvelle-Zélande; et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, à 9 heures CST et 10 heures CET, selon Lego sur Twitter.

Sur la base d’une photo publiée du kit assemblé, le Lego Ulysses comprendra la sonde solaire, ainsi que l’étage supérieur inertiel (IUS) et le module d’assistance à la charge utile (PAM-S) qui étaient attachés au vaisseau spatial solaire lorsque il a été déployé à partir du navette spatiale Discovery et ont été utilisés pour le faire sortir de l’orbite terrestre vers Jupiter pour une assistance gravitationnelle pour faire le tour du soleil.

Initialement prévu pour la sortie avec le Ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA mis en vente le 1er avril, Lego a retardé la récompense de la sonde Ulysse en raison d’un problème non déclaré. S’il est conçu à la même échelle que l’orbiteur 1:70, l’Ulysse devrait pouvoir s’intègre dans la baie de chargement de Discovery , offrant une deuxième « mission » pour l’orbiteur après le télescope spatial Hubble inclus avec le kit Discovery.

La véritable sonde Ulysse, qui a étudié le soleil de 1994 à 2009, a également tardé à se lancer. Initialement ciblé pour 1983, un certain nombre de retards, dont le perte de la navette spatiale Challenger en 1986 , a abouti à ce que le vaisseau spatial ne quitte pas la Terre avant le 6 octobre 1990.

Décollant avec l’équipage du STS-41 à bord du Discovery, la sonde Ulysses a été déployée depuis la soute de la navette six heures après le début de la mission de quatre jours. Le coup de pouce fourni par l’IUS et le PAM-S a accéléré Ulysse à environ 10 miles par seconde (15,4 kilomètres par seconde), ce qui en fait l’objet artificiel le plus rapide lancé depuis la Terre jusqu’à la sonde New Horizons à destination de Pluton en janvier 2006.

Première mission à étudier l’environnement spatial au-dessus et au-dessous des pôles du soleil, la sonde Ulysse était un projet conjoint de la NASA et de l’ESA. Au fil de ses observations, la sonde a collecté des données montrant que le vent solaire s’affaiblit avec le temps, que le champ magnétique du soleil change de direction tous les 11 ans et que le champ magnétique solaire aux pôles est plus faible que ce que l’on savait auparavant.

Au cours de sa mission prolongée, Ulysse a également rencontré trois comètes et leur a traversé la queue.

Le contact avec la sonde Ulysse a été perdu le 30 juin 2009, après que l’engin spatial ait fonctionné pendant plus de quatre fois sa durée de vie nominale. Le temps total écoulé de la mission – 18 ans, 8 mois, 23 jours, 12 heures, 12 minutes et 44 secondes – est noté sur une petite plaque d’affichage incluse avec le jeu Lego Ulysse dans le même style que ceux du Hubble et de la navette qui viennent avec le coffret Discovery.