Sortie de Barbie Track Dance the Night de Dua Lipa

Après la dernière bande-annonce du très attendu Barbie film, la première chanson de la bande originale a également été dévoilée. Titré Danse la nuit, la chanson est une gracieuseté de la sensation de la chanteuse et compositrice Dua Lipa, avec le gagnant du Grammy Award également prêt à jouer une sirène Barbie dans le film. Découvrez la vidéo pour Danse la nuit ci-dessous avec l’aimable autorisation de la chaîne YouTube officielle de Dua Lipa…





Apportant tout le Barbie le dynamisme que vous pourriez souhaiter pour le clip vidéo, Danse la nuit n’est que l’un des nombreux titres d’artistes majeurs qui apparaîtront sur le site officiel Barbie bande sonore. Barbie : l’album mettra en vedette Ava Max, Charli XCX, Lizzo, Nicki Minaj, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, PinkPantheress, Tame Impala, The Kid LAROI et même Ryan Gosling, qui interprétera une chanson originale pour le film en tant que Ken.

Le dernier regard sur le film Barbie nous donne une bien meilleure idée de ce à quoi s’attendre du projet et de l’intrigue. Il paraît que Barbie plongera le public dans le monde coloré, extrêmement joyeux et optimiste de Barbieland. Centré sur la Barbie de Margot Robbie, les choses tournent mal quand elle a soudainement une crise existentielle. Après s’être mécontente du monde des Barbies et des Kens, la Barbie de Robbie décide de se lancer dans le monde réel, accompagnée de Ken de Ryan Gosling, à la recherche du vrai bonheur.





Barbie présentera un casting All-Star

Images de Warner Bros.

De la scénariste et réalisatrice nominée aux Oscars Greta Gerwig (Petites femmes, Lady Bird), écrit par Gerwig et le nominé aux Oscars Noah Baumbach (Histoire de mariage, Le calmar et la baleine), et basé sur Barbie par Mattel, le Barbie le film a amassé un casting de stars aux côtés des nominés aux Oscars Margot Robbie (Bombe, moi, Tonya) et Ryan Gosling (La La Land, Half Nelson) comme nos versions principales de Barbie et Ken.

Le casting de soutien stellaire comprend America Ferrera (Fin de la montre, comment dresser votre dragon), Kate McKinnon (Bombe, hier), Issa Rae (La photographie, peu sûre), Rhéa Perlman (Je te verrai dans mes rêves, Mathilde), et Will Ferrell (Présentateur, Talladega Nights), Michel Cera (Scott Pilgrim contre le monde, Juno), Ariana Greenblatt (Avengers : Guerre à l’infini, 65), Ana Cruz Kayne (Petite femme), Emma Mackey (Emily, éducation sexuelle), Hari Nef (Nation Assassinat, Transparente), Alexandra Shipp (la X Men films), Kingsley Ben-Adir (Une nuit à Miami, Peaky Blinders), Simu Liu (Shang-Chi et la légende des dix anneaux), Ncuti Gatwa (Éducation sexuelle), Scott Evans (Grâce et Frankie), Jamie Demetriou (Cruelle), Connor Swindells (Éducation sexuelle, Emma), Sharon Rooney (Dumbo, Jerk), Nicola Coughlan (Bridgerton, les filles de Derry), Ritu Arya (L’Académie des Parapluies), Doua Lipa (Argyle) et l’actrice oscarisée Helen Mirren (La reine).

Barbie est prévu pour être publié aux États-Unis le 21 juillet 2023 par Warner Bros. Pictures. Barbie : l’album pendant ce temps, sa sortie est prévue le même jour pour coïncider avec les débuts du film.