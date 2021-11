Chaque film Mad Max, classé

Peu de gens auraient pu prédire l’héritage durable de Mad Max. Le petit film australien réalisé par Georges Miller en 1979 a démarré la carrière de Mel Gibson et a ouvert la voie à d’innombrables films imitateurs se déroulant dans des friches dystopiques. L’intention originale des films était assez simple, raconter l’histoire d’un homme dans un monde post-apocalyptique qui essaie de survivre. Ce qui s’est passé était une série de films qui abordait tout, de la barbarie de l’homme aux mauvais traitements infligés aux femmes dans une société patriarcale. Miller a créé son propre petit univers avec son Mad Max série et cela a été une franchise bienvenue dans un espace saturé d’eux.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Les Mad Max La série a commencé avec la sortie de Mad Max en 1979. Gibson y jouait le rôle de Max Rockatansky, officier de patrouille de la force principale, un homme essayant de survivre et de maintenir l’ordre sur les routes de la dystopie Victoria, en Australie. Alors que le premier film gardait un semblant de civilisation, les films suivants de la série étaient un pur chaos post-apocalyptique; une esthétique qui a été empruntée par de nombreux films à venir. Miller continuerait à diriger les suites, Mad Max : le guerrier de la route, Mad Max : Au-delà de Thunderdome, et Mad Max : Fury Road. Chaque film avait sa propre identité et a renforcé le statut légendaire de la franchise de Miller. Les quatre films ont fait leur marque, mais comment se comparent-ils ? Voici les Mad Max films classés.

[4] Mad Max : Au-delà de Thunderdome

Le quatrième film de la série, Mad Max au-delà de Thunderdome finirait par être la dernière fois que Gibson jouait le personnage. Sorti en 1985, Mad Max : Au-delà de Thunderdome a trouvé Max une fois de plus errant dans le désert avant de se retrouver dans la colonie la plus avancée de l’Australie post-apocalyptique, Bartertown.

Le troisième film de la franchise n’était pas tout à fait à la hauteur des normes établies par ses prédécesseurs, mais Dôme de tonnerre était toujours un film bourré d’action qui tirait le meilleur parti de son budget plus élevé et parfois de son côté campagnard. De plus, les décors restent un point culminant qui a souvent été dupliqué.

[3] Mad Max

Les Mad Max la franchise est devenue de plus en plus grande à chaque suite, mais c’est la première entrée de la série qui s’est avérée la plus rentable. Mad Max a été fait pour un budget inférieur à 400 000 € et a continué à faire 100 millions de dollars; ce qui en fait l’un des films les plus rentables jamais réalisés. Avec moins d’argent pour travailler, Miller a dû compter sur sa propre ingéniosité, quelque chose qui se poursuivrait dans la série avec une précision d’expert. Sa capacité à créer des séquences d’action intenses avec des ressources limitées deviendrait la marque de fabrique du célèbre réalisateur australien.

Mad Max a joué un jeune et moins controversé Gibson en tant qu’ancien homme de loi célèbre pour se venger après le meurtre de sa femme et de sa fille. Miller n’avait pas emprunté la voie dystopique complète pour le film en raison de contraintes budgétaires, mais sa vision était néanmoins impressionnante. L’esthétique de la civilisation australienne en déclin lent associée à Max et sa veste en cuir emblématique et Ford Interceptor ont aidé à lancer la franchise légendaire.

[2] Mad Max : le guerrier de la route

Le deuxième film de la série, Mad Max 2 : le guerrier de la route a tout pris de Mad Max et développé dessus de manière explosive. Travaillant désormais avec un budget inférieur à 5 millions de dollars, Miller a conçu de manière experte un paysage post-apocalyptique qui deviendrait un modèle pour le reste de la série.

Gibson s’est imposé en tant que protagoniste silencieux sous le nom de Max. Maintenant, errant dans le désert après le chaos qui s’est ensuivi dans le premier film, Le guerrier de la route a trouvé Max agissant comme une sorte de tireur solitaire chargé d’aider un groupe de colons à la merci d’un groupe de maraudeurs.

La vision de Miller aux côtés de ses collaborateurs a continué à créer une image spécifique du film post-apocalyptique qui allait être utilisée par les cinéastes pour les années à venir. L’une des images les plus durables du film continue d’être l’esthétique vêtue de cuir des maraudeurs itinérants. Cela, associé au directeur de la photographie, à la vue grand écran de Dean Semler sur le vaste désert australien et au talent de Miller pour tourner une poursuite en voiture épique s’est avéré être la recette parfaite pour cette entrée emblématique dans le Mad Max canon.

[1] Mad Max : Fury Road

Il n’y avait apparemment aucune chance que Mad Max : Fury Road travaillerait. La continuation de Miller de la franchise qui l’a rendu célèbre était en enfer de développement pendant des années. La préproduction du film a tellement traîné que Gibson finira par être remplacé par le plus jeune Tom Hardy. Après avoir ajouté le lauréat d’un Oscar Charlize Theron, Miller a finalement commencé la production du quatrième film de la franchise. Pourtant, les ennuis continuaient. Des reprises et une relation de travail moins que stellaire entre Hardy et Theron ont brouillé la production. Les chances étaient aussi contre Route de la fureur comme ils pourraient l’être. La suite n’avait plus la star d’origine qui a fait Mad Max célèbre au départ, les stars du film se battaient sur le plateau, et le film attendra près de deux ans avant de sortir enfin en 2015.

Sur le papier, le film avait l’air d’avoir tous les ingrédients d’une bombe massive, mais il est devenu l’un des films les plus importants et les plus acclamés par la critique des années 2010. Route de la fureur allait être nominé pour 10 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur film. Le film finirait par remporter six de ces Oscars, dont celui du meilleur design de production et du meilleur montage de film.

Route de la fureur était en fait un chef-d’œuvre visuel époustouflant. Agissant essentiellement comme une longue poursuite en voiture, Fury Road n’abandonne jamais l’action. Dans ce document, Hardy’s Max se retrouve à aider un groupe de femmes à échapper aux griffes de l’ignoble seigneur de guerre, Immortan Joe. Cependant, c’est au tour de Theron en tant qu’Imperator Furiosa qui se démarque; ajoutant une dose intense de féminisme dans un contexte dominé par les hommes créé par le méchant Immortan Joe et ses War Boys. Fury Road s’est avéré être la peine d’attendre. La distribution, les décors, la musique et les visuels magnifiques associés aux effets pratiques de Miller en ont fait le meilleur film de la série.