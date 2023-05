Marvel arrête la production de Thunderbolts et plus au milieu de la grève des écrivains

La grève en cours de la Writers Guild of America a maintenant conduit Marvel Studios à suspendre plusieurs productions majeures, y compris le prochain film d’ensemble Coups de foudre. La sortie en équipe devait commencer le tournage le mois prochain à Atlanta, mais Deadline a révélé que l’équipe a maintenant été informée que la production ne se poursuivra pas tant que « la grève ne sera pas terminée ».





Aux côtés de Coups de foudrele studio a également décidé d’arrêter la production de la prochaine série télévisée Homme étonnant mettant en vedette Aquaman Yahya Abdul-Mateen II en tant qu’acteur qui acquiert des super pouvoirs. Un peu comme Coups de foudre, Homme étonnant devait commencer le tournage le mois prochain à Los Angeles et commencera la production à la fin de la grève. Les deux projets Marvel rejoignent le Lame redémarrage, dont la production a été interrompue plus tôt ce mois-ci.

Bien sûr, Marvel étant la franchise majeure qu’elle est, plusieurs projets ont déjà commencé le tournage, notamment Dead Pool 3. Mais cela est venu avec ses propres problèmes. Il a maintenant été révélé que l’improvisateur connu Ryan Reynolds ne pourra pas plaisanter autant qu’il le souhaiterait car l’acteur est crédité en tant qu’écrivain sur le projet et donc obligé de ne modifier aucune ligne de dialogue.

La grève de 2023 de la Writers Guild of America a commencé le 2 mai après l’échec des négociations entre la WGA et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers. La WGA appelle à de meilleures conditions de travail pour les écrivains, et en particulier aux problèmes liés aux résidus au milieu de la popularité croissante du streaming et de l’émergence de technologies d’intelligence artificielle telles que ChatGPT.

Combien cette pause dans la production affectera la sortie de Coups de foudre et Homme étonnant ça reste à voir. Coups de foudre a actuellement une date de sortie prévue pour juillet 2024, et suivra un groupe de héros et d’anti-héros, dont Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ghost (Hannah John-Kamen), l’agent américain (Wyatt Russell), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis -Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour) et Taskmaster (Olga Kurylenko).

Coups de foudre a déjà subi quelques réécritures majeures, l’initié connu Jeff Sneider révélant « qu’ils ont abandonné le brouillon des autres gars. Un des problèmes avec ça Coups de foudre projet était qu’il avait un problème similaire à ce que Escouade suicide avait, celui de David Ayer, en ce sens qu’il était trop axé sur le Veuve noire les personnages qui seront dans Coups de foudre et ce n’était pas assez égal pour l’équipe. Cela a juste beaucoup mis en valeur les personnages que nous connaissions déjà. »

Réalisé par Jake Schreier et écrit par Eric Pearson et Lee Sung Jin, Coups de foudre devrait atterrir dans les salles le 26 juillet 2024 dans le cadre de la phase cinq du MCU.

Pour ce qui est de Homme étonnant, la série sera basée sur le personnage de Marvel Comics du même nom et mettra en vedette Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Grosse, Ed Harris et Lauren Glazier. La série devrait faire ses débuts sur Disney + au cours de la saison télévisée 2023-2024.