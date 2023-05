John Wick 5 en développement précoce, confirme Lionsgate Exec

La suite très attendue de la saga bourrée d’action, Jean mèche 5, a été confirmé comme étant en début de développement. Le John Wick La franchise a laissé une marque indélébile sur le genre du film d’action, captivant le public du monde entier avec son mélange unique de séquences et un scénario captivant. À chaque épisode, la franchise a gagné en popularité et en succès, renforçant sa position de sensation mondiale. L’un des facteurs clés du succès de la franchise réside dans les efforts de collaboration des personnes talentueuses impliquées. Keanu Reeves apporte de la profondeur au personnage titulaire, John Wick, un assassin hanté en quête de vengeance. Son portrait a trouvé un écho auprès des téléspectateurs, les attirant dans le monde granuleux de la franchise.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Lors d’un récent appel aux résultats (via ComicBook), le président du Motion Picture Group de Lionsgate, Joe Drake, a confirmé la nouvelle qu’un cinquième John Wick le film en est actuellement aux premiers stades de développement. Lionsgate ne se concentre pas seulement sur l’expansion du John Wick univers à travers les films mais aussi en explorant d’autres avenues comme les spin-offs et les séries télévisées. Le premier spin-off, intitulé Ballerinedevrait sortir sur les écrans l’année prochaine, avec trois spin-offs supplémentaires et la série télévisée Le Continental en développement actif. Cette extension multiplateforme vise à fournir une cadence régulière de contenu pour la base de fans dédiée et à satisfaire leur appétit pour plus d’histoires dans le monde de John Wick.

« Nous nous déplaçons maintenant dans cette franchise, pas seulement dans l’espace du jeu vidéo AAA, mais en regardant quelle est la cadence régulière des retombées, la télévision fait vraiment grandir cet univers afin qu’il y ait une cadence constante d’une franchise qui a un appétit clair par le public », a expliqué Drake. « Ce qui est officiel, c’est que, comme vous le savez, Ballerina est le premier spin-off qui sortira l’année prochaine. Nous sommes en développement sur trois autres, dont [John Wick 5] et dont la série télévisée, The Continental, sera bientôt diffusée. Et donc, nous construisons le monde et quand ces cinq films arriveront, ils seront organiques – seront organiquement développés à partir de la façon dont nous commençons à raconter ces histoires. Mais vous pouvez compter sur une cadence régulière de John Wick. »

CONNEXES: Le réalisateur Chad Stahelski partage ses idées sur la possibilité de John Wick 5





La franchise John Wick atteint le cap d’un milliard de dollars dans le monde

Porte des Lions

Le John Wick La franchise a franchi une étape importante en franchissant la barre du milliard de dollars de ventes de billets. Le dernier épisode, John Wick: Chapitre 4, a consolidé sa position de film le plus rentable de la franchise avec une vente de billets impressionnante de 425 millions de dollars. Depuis sa création en 2014, la franchise a connu un parcours remarquable, à commencer par le modeste succès du premier film au box-office, gagnant 86,1 millions de dollars. Cependant, c’est grâce au dévouement de ses fans sur les plateformes de divertissement à domicile que le film a trouvé un public dévoué, ouvrant la voie aux futurs triomphes de la franchise.

Le président du Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, a précédemment exprimé son admiration pour le travail exceptionnel de l’équipe, reconnaissant leur mission collective de se surpasser à chaque épisode. Reconnaissant pour le soutien des cinéphiles du monde entier, Drake a souligné que leurs contributions ont joué un rôle important dans la réalisation de cette réalisation extraordinaire pour le John Wick la franchise.