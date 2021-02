Sortie d’album posthume de Chris Cornell annoncée | 45S

Son héritage continue avec nous. Annonce de l’album posthume de Chris Cornell. La nouvelle a été publiée par sa femme Vicky Cornell.

Ceci est la deuxième partie de « Personne ne chante plus comme toi », un album sorti le mois dernier et enregistré en 2016. Dans ce matériau, le regretté chanteur a rendu hommage à plusieurs icônes de la musique qui l’ont inspiré dans sa carrière, comme John Lennon et Prince.

Dans une récente interview avec Le spectacle Rizzuto, Vicky Cornell a indiqué que la deuxième partie de ce matériel est à venir, et qu’à son tour, il a quelques améliorations par rapport à son prédécesseur.

Il y a un volume deux. Cependant, ce qui a ce volume un qui le rend spécial, c’est qu’il l’a maîtrisé, il l’a séquencé, c’est tout Chris de part en part. Et l’autre était maîtrisé, non séquencé, volume deux », dit-il.

«Parce qu’il était un écrivain si prolifique, nous sommes bénis parce qu’il nous a laissé tant de musique. Pas complètement fini, mais il y en a assez pour travailler, et le timbre Cornell est partout. C’est vraiment spécial. Il y a donc beaucoup de musique », dit-il.

Comme vous vous en souvenez, en décembre 2019, nous avons signalé que Vicky Cornell avait poursuivi Soungarden en alléguant le non-paiement de redevances et qu’il y avait également eu une bagarre entre les deux parties pour la possession de démos non publiées qu’il avait laissées. Chris Cornell avant de mourir.

De même, en 2020, le groupe a poursuivi Vicky pour fraude et vol, ce qui a conduit à un différend juridique qui a consterné bon nombre des fans les plus fidèles du groupe.