Instagram confirme le défilement vertical des stories: le format popularisé par TikTok pour regarder des vidéos

Introduites par Snapchat et popularisées par Instagram, les stories sont un format de consommation de contenu qui s’est instauré sur les réseaux sociaux ces dernières années. Cependant, tout indique qu’ils évoluent vers un nouveau style. Du robinet horizontal au défilement vertical, TikTok est celui qui a le plus misé sur cela et maintenant Instagram le teste également.





Comme confirmé à TechCrunch et vu par certains utilisateurs, Instagram cherche à imiter davantage TikTok avec un nouveau format de défilement vertical pour se déplacer entre les différentes histoires. Ce système n’est pas vraiment nouveau sur Instagram, qui l’a déjà implémenté dans Reels, sa réponse à TikTok.

Pour le moment la fonctionnalité n’apparaît que dans le code source depuis l’application Instagram. Selon la Capture partagée par Alessandro Paluzzi, les « Histoires verticales » permettent « de faire défiler de haut en bas pour naviguer dans les histoires »:

Créer un géant

Instagram est né comme une application pour prendre des photos et ajouter des filtres. Plus tard, il a migré vers l’idée d’être un réseau social où publier des photos et c’est à ce moment-là qu’il a commencé à gagner suffisamment de popularité que Facebook a payé des millions pour cela. À partir de là, Facebook a implémenté multitude de fonctionnalités dans l’application en faisant une plate-forme complète.

Instagram a ajouté un support pour les vidéos, la messagerie instantanée entre les utilisateurs, les histoires, IGTV, les articles de style blog, les Reels susmentionnés et même un magasin, entre autres. Toutes ces fonctionnalités ont fait devenir une gigantesque plateforme de contenu qui monopolise ses propres fonctions et celles de ses concurrents.

Si les histoires verticales arrivent, il sera intéressant de voir comment elles s’intègrent aux autres fonctions d’Instagram et en même temps pouvoir continuer à se différencier. Les histoires verticales impliquent d’avoir le même fonctionnement et le même contenu que les bobines. En revanche, les vidéos IGTV sont également présentes. Il ne faut pas non plus oublier le flux des publications lui-même, qui est également vertical.

