George RR Martin partage l’histoire des familles dans la dernière fonctionnalité de House of the Dragon

Jeu des trônes présentait plusieurs maisons, ou familles, qui comprenaient d’énormes quantités de personnages que le public pouvait suivre et suivre. À certains moments, la distribution d’ensemble peut être un peu déroutante, en particulier en ce qui concerne l’histoire qui n’est discutée que tout au long du spectacle. Maison du Dragon se vantera d’un casting de taille similaire, même si la série est principalement contenue dans trois maisons principales.

L’officiel Jeu des trônes La chaîne YouTube a publié une vidéo intitulée Avant la danse : une histoire illustrée avec George RR Martin pour aider à atténuer certains des problèmes liés à la vaste histoire de Westeros et des terres au-delà. Les trois familles qui seront au centre de la série incluent les Targaryen, que nous avons beaucoup vus avec Daenerys dans Jeu des trônes, les Valaryon et les Hightowers. Martin commence par les Hightowers, disant qu’ils sont la plus ancienne famille de Westeros.

« En termes d’histoire à Westeros, les Hightowers sont les plus anciennes. Elles sont là depuis des milliers d’années. Leur siège du pouvoir est la vieille ville, qui a été pendant plusieurs centaines de milliers d’années, la plus grande ville de Westeros. Ils ‘ re une maison très riche. La vieille ville est riche du commerce principalement, et au centre de celle-ci se trouve la haute tour d’où les Hightowers tirent leur nom. Lord Hightower est dans la vieille ville, régnant sur ses domaines dans la ville, mais son plus jeune frère, Otto Hightower est la Main du Roi au début de l’histoire. »

Rhys Ifans joue Otto Hightower dans Maison du Dragon, et il sera intéressant de voir son rôle en tant que Main du Roi. La position a vu beaucoup de temps d’écran tout au long Jeu des trônessi Ned Stark (Sean Bean) était la main ou Tyrion Lannister (Peter Dinklage).

La maison Velaryon sera un acteur majeur, selon George RR Martin

Les Velaryon joueront un rôle important dans Maison du Dragon, avec Steve Toussaint à la tête de la famille en tant que Lord Corlys Velaryon, alias The Sea Snake. Martin dit que les Velaryon et les Targaryen ont une relation étroite et seront mis en évidence dans la prochaine série.

« Les Velaryon étaient également une maison de la propriété franche de Valyria, l’empire le plus puissant au moins à l’ouest, dans mon monde, et ils sont en fait arrivés à Westeros avant les Targaryen. Ils n’étaient pas des seigneurs dragons, cependant, ils étaient des marins. À l’époque, la propriété franche de Valyria dépendait de beaucoup de commerce et c’était une bonne position pour dominer le commerce de tous les royaumes de Westeros et d’autres endroits encore plus au nord. Ils se sont donc déplacés pour des raisons de commerce et de richesse.

Très peu de projets peuvent rivaliser avec l’histoire détaillée créée par George RR Martin. À travers de multiples romans et débouchés, l’auteur a construit un monde avec autant de complexités que notre réalité actuelle. Garder une trace des alliances et des joueurs impliqués dans Westeros est difficile, et heureusement, le Avant la danse featurette a été créée pour guider le public à travers les subtilités du monde de Martin. La featurette complète se trouve ci-dessous.