Comment utiliser Ymir Flesh à Valheim

Si vous avez parcouru récemment les marchandises du mystérieux marchand Haldor, vous avez peut-être remarqué un objet appelé chair de ymir et vous vous êtes demandé à quoi il sert; eh bien, ne vous étonnez plus car la chair de ymir a une utilité importante dans Valheim, et ici nous allons expliquer ce que c’est.

Comment obtenir Ymir Flesh et à quoi ça sert à Valheim

La chair d’Ymir est une ressource qui peut être achetée au marchand Haldor pour 120 pièces d’or, et elle est également vitale dans la fabrication de deux puissants marteaux de guerre en Valheim. Le premier de ces marteaux, vous pouvez utiliser de la chair de ymir pour fabriquer est un traîneau de fer, mais avec la chair de ymir, vous aurez également besoin des ressources suivantes.

Comment fabriquer une luge de fer à Valheim avec Ymir Flesh

Voici tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer un traîneau en fer, y compris de la chair de ymir dans une forge de niveau deux.

10 Écorce ancienne

30 Fer

Un trophée Elite Dragur

Quatre Ymir

En plus de fabriquer un traîneau en fer, vous pouvez également utiliser de la chair de ymir pour fabriquer un autre marteau, peut-être encore plus puissant, appelé frostner. Si vous voulez faire du gel, vous devrez rassembler les ressources suivantes.

Comment fabriquer Frostner à Valheim avec Ymir Flesh

Pour fabriquer du givre avec de la chair de ymir, vous aurez besoin de toutes les ressources répertoriées ci-dessous, ainsi que d’une forge de niveau trois.

Dix écorces anciennes

30 Argent

Five Ymir Flesh

Cinq glandes de congélation

Dans l’ensemble, nous vous recommandons d’utiliser la chair de ymir dès que possible pour fabriquer l’une de ces armes, en fonction de votre ressource actuelle et de votre niveau d’artisanat. En effet, les deux armes sont d’excellentes armes pour tuer les boss et les monstres et vous aideront beaucoup à survivre dans Valheim.

