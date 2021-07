Jean-Claude Van Damme est de retour en action dans Le dernier mercenaire, maintenant en streaming sur Netflix

Jean-Claude Van Damme revient en action dans Le dernier mercenaire, maintenant en streaming sur Netflix. Une comédie d’action française du réalisateur David Charhon, Le dernier mercenaire met en vedette Van Damme dans le rôle principal en tant qu’ancien agent des services secrets en mission pour sauver son fils. Une bande-annonce du film a été publiée avant ses débuts en streaming sur Netflix, que vous pouvez consulter ci-dessous pour un aperçu de Van Damme lançant à nouveau des coups de pied.

Dans Le dernier mercenaire, Jean-Claude Van Damme est un ancien agent des services secrets qui doit rentrer d’urgence en France lorsque son ex-fils est faussement accusé de trafic d’armes et de drogue par le gouvernement. Bien qu’il y ait des éléments comiques, le film présente de nombreux Van Damme de retour en action avec des visages de coups de pied de 60 ans, des têtes cassées et des balles esquivantes. Cela semble être un film incontournable pour les grands fans de l’acteur qui ont apprécié son œuvre.

David Charhon réalise Le dernier mercenaire à partir d’un scénario co-écrit avec Ismael Sy Savane. Aux côtés de JCVD, le film met en vedette Alban Ivanov, Assa Sylla, Samir Decazza, Eric Judor, Miou-Miou et Michel Crémadès. Charhon a également produit avec Jean-Charles Levy, Nicolas Manuel, Olivier Albou, Laurence Schonberg, Jakema Charhon, Eponine Maillet, Olias Barco et Vlad Riashyn.

« Le dernier mercenaire est un projet incroyablement excitant et me permet d’aborder un nouveau genre. J’ai toujours été fan de Jean-Paul Belmondo et j’espère reprendre le flambeau de la comédie d’action à ma manière », avait précédemment déclaré JCVD ​​à propos du film, via Deadline. « Le scénario de David Charhon rassemble tous ces éléments dans un façon très réussie – une belle histoire avec émotion, beaucoup d’action et beaucoup d’humour. Je suis également très heureux de travailler aux côtés d’une nouvelle génération de talents.

Charhon a ajouté: « Je veux revenir à la grande tradition des films d’action des années 80 et 90 – ces films cultes que nous aimons tous où les héros étaient hors du commun, les cascades étaient toutes plus impressionnantes et plus vraies que nature, et le tout ponctué d’humour. Seul Jean-Claude pouvait incarner cet âge d’or sans précédent du cinéma. »

Acteur et artiste martial, Van Damme est particulièrement connu pour ses films d’action sur les arts martiaux comme Sport de sang, Cyborg, et Kickboxer. Un incontournable du genre action dans les années 1990, JDVD est également apparu dans d’autres favoris des fans comme Cœur de Lion, Arrêt de mort, soldat universel, Timecop, combattant de rue, et Mort subite. Il a plus récemment joué des personnages antagonistes dans des films comme The Expendables 2, Soldat Universel: Jour du Reckoning, et Les proches ennemies.

Van Damme essaie également d’obtenir son prochain film, français, une version correcte. Mettant en vedette JCVD ​​dans le rôle principal, le drame d’action est également écrit, réalisé, co-édité et co-produit par le Sport de sang Star. En préparation depuis plus d’une décennie, le film a été tourné pour la première fois en 2008 avec des reprises ajoutant du nouveau matériel en 2012, mais il n’est toujours pas sorti. Après des années à subir de multiples nouvelles coupes et modifications, il a reçu sa français nom l’année dernière, bien qu’il n’ait toujours pas été récupéré par un distributeur.

Van Damme peut ensuite être entendu comme la voix de Jean Clawed dans Minions : L’Ascension de Gru qui est prévu pour une sortie en salles le 1er juillet 2022. Vous pouvez regarder Le dernier mercenaire maintenant sur Netflix.

