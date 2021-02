PlayStation VR2 officiellement confirmé pour PS5!

Sony a officiellement confirmé sur le blog PlayStation que nouveau matériel VR pour la PS5 est en cours de développement. Alors le secret est enfin révélé: ce sera un PlayStation VR2 qui, cependant, n’a pas encore été nommé.

Que peut faire la PlayStation VR2 pour la PS5?

Hideaki Nishino, vice-président senior de la plate-forme et de la gestion de Sony, a déclaré qu ‘ »un système VR de nouvelle génération arrive sur la PlayStation 5. »

Il nous indique immédiatement à quelles mises à jour on peut s’attendre en ce qui concerne la PlayStation VR. Les innovations et améliorations les plus importantes sont:

Amélioration « spectaculaire » des performances et de l’interactivité

Résolution améliorée

Champ de vision amélioré

Suivi et saisie améliorés

Le PS VR2 est livré avec un câble unique connecté à la PS5, de sorte que la configuration est plus simple par la suite et l’utilisation est globalement plus facile.

La PlayStation VR 2 apportera également un nouveau contrôleur VR.

Ces contrôleurs seront les Principales caractéristiques inclure cela dans DualSense ont été installés. Cela signifie donc des fonctionnalités comme ça retour haptique ou déclencheur adaptatif pourrait être utilisé sous une forme similaire. De plus, le Focus sur l’ergonomie mensonge.

Le Studios de développement ont déjà commencé Construire des mondes pour le nouveau matériel VR.

Quand la PlayStation VR2 sortira-t-elle? Le PS VR2 sera, selon Sony pas plus en 2021 apparaître. Le processus de développement prendra encore un certain temps. Nous sommes donc autorisés à utiliser le casque VR pas avant 2022 attendre.