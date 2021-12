Sony fera campagne pour Spider-Man: No Way Home pour remporter l’Oscar du meilleur film

Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est un phénomène de masse et pour nous mettre en contexte, il est sain de se rappeler que l’acceptation de 94% qu’il a sur une plate-forme légitime telle que Tomates pourries le transforme en le film Spidey le plus réussi. Les critiques ont fait l’éloge de tout, des performances des interprètes à l’arc émotionnel du film qui regorge de surprises.

Désormais, les dirigeants de Sony ils veulent que le film d’escalade soit nominé pour le meilleur film et qu’il aille plus loin que la plupart de ces histoires qui restent dans des prix techniques tels que ceux liés aux effets visuels ou aux costumes. Dans ce cas, l’idée est que ce film marque une étape importante dans l’histoire de la Oscars non seulement pour la nomination, mais aussi pour avoir remporté la statuette.

Spider-Man : No Way Home Meilleur film ?

En 2019,Panthère noire C’était le premier film du genre à être nominé dans cette catégorie et beaucoup soupçonnaient que l’histoire de T’Challa pourrait remporter le prix convoité pour l’importance de son intrigue qui faisait appel à la diversité avec un héros afro-américain et l’approche d’un question aussi importante que celle de « l’acceptation ».

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il a déjà des nominations pour les effets visuels et le son. La vérité est que l’intention d’atteindre la possibilité de remporter le prix du meilleur film est quelque chose de totalement différent, où il y a une concurrence féroce comme les films Belfast Oui Pizza à la réglisse. Le producteur Amy Pascal et le président de Sony, Tom Rothman ils ont de l’expérience dans ces campagnes.

« Ce n’est pas parce que c’est un genre particulier que ce ne sont pas des films de qualité. Nous sommes dans ce métier pour faire des films que les gens veulent voir et qui leur font ressentir quelque chose et ce film réalise tout cela « Pascal a déclaré sans aucun doute.

Rothman a ajouté : « Faire quelque chose de qualité et de commercial est difficile à réaliser. No Way Home est un génie. Et c’est avec cela que l’Académie doit rester en contact. J’adore les films d’art ! C’est fabuleux qu’ils soient reconnus dans la mesure où cela se produit, mais pas au détriment du cinéma commercial. Nous devons surmonter, assez étrangement, le préjugé d’avoir autant de succès. »

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂