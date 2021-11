Marvel : l’excitation de Lauren Ridloff en voyant pour la première fois son personnage dans Eternals

Les Univers cinématographique Marvel Il a présenté divers films et personnages très différents les uns des autres. Et c’est que bien qu’ils vivent et se connectent tous sur le même air, la vérité est que certains prennent un ton plus comique et d’autres plus dramatique. Cependant, il semble que ce qui se passe dans Éternels C’est quelque chose qui jamais vu et qu’il modifiera complètement tout ce qui avait été présenté jusqu’à présent par la société de Kevin Feige.

En partie, cela aurait à voir avec un personnage très spécial joué par Lauren Ridloff. Le prochain film réalisé par La lauréate des Oscars Chloé Zhao présente une distribution très prometteuse représentant une race immortelle de héros d’élite qui ont secrètement vécu sur Terre pendant des années pour protéger et nourrir les civilisations. De cette façon, les Éternels sont obligés de sortir de l’ombre pour rencontrer et affronter le plus vieil ennemi de l’homme : les Déviants.

Parmi les acteurs se démarquent Richard Madden, Gemma Cha, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Kit Harrington et Angelina Jolie. Pourtant, le personnage de Lauren Ridloff était l’un de ceux qui ont le plus ému, même elle-même ! Donne vie à Makkari, la femme la plus rapide de l’univers qui utilise sa supervitesse cosmique pour rechercher des planètes pour les Éternels. Au fil des siècles, elle a exploré chaque centimètre carré de la Terre, et à cause de cela, elle est un peu désillusionnée à l’idée d’y rester alors qu’il y a d’innombrables autres planètes à explorer.

En plus de cela, elle a une particularité : elle est la première super-héros sourde du MCU. Ridloff -également malentendant dans la vraie vie- a pleuré la première fois qu’il ressemblait à une figurine d’action. L’actrice, qui a su éblouir en Les morts qui marchent, a parlé à Insider et a mentionné que lorsqu’il a vu cette petite statuette, il n’a pas pu s’empêcher de s’enthousiasmer. « Dans une boîte j’ai vu une figurine articulée, il y avait aussi des pièces de Lego. J’ai pleuré parce que j’étais tellement ému« , a-t-il souligné.

En voyant les jouets Marvel, la nouvelle Eterna a assuré : «Nous avions la preuve tangible que c’était maintenant dans l’univers cinématographique Marvel et que cela se produisait réellement. J’ai l’impression que je n’y croyais pas avant de voir la poupée et c’est à ce moment-là que j’ai su qu’elle était réelle.”. Instantanément, il la partagea avec ses deux fils : «Mes garçons adorent les Legos. Ils étaient en train de construire un décor quand j’ai dit : « Je pense qu’il leur manque quelque chose. Je leur ai apporté la figurine et ils ont été surpris. ils étaient ravis”.

