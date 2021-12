Solo: les scénaristes d’une histoire de Star Wars n’ont pas pu utiliser Boba Fett dans le film Prequel

Il y avait de nombreux facteurs sur Solo : Une histoire de Star Wars qui n’a pas réussi à se connecter avec le public et les critiques, mais une apparition de Boba Fett aurait-elle aidé le très critiqué Guerres des étoiles film précédent ? Il semble que cela aurait pu être une possibilité si les scénaristes avaient été autorisés à utiliser le personnage, mais selon Jonathan Kasdan, co-scénariste du film 2018, le personnage leur était « interdit ». Alors que nous sommes sur le point de voir Boba Fett obtenir sa propre série dérivée dans Le livre de Boba Fett ce qui fait ses débuts à Disney + cette semaine, il est clair que le favori des fans aurait pu faire un retour dans la franchise beaucoup plus tôt.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Solo : Une histoire de Star Wars est venu sur les talons du populaire Rogue One : Une histoire de Star Wars, et devait être le deuxième d’une longue série de nouveaux Guerres des étoiles des films qui auraient également inclus la rumeur du film d’Ewan McGregor Obi-Wan Kenobi, qui a depuis évolué pour devenir la série Disney + qui arrivera l’année prochaine. Tandis que Solo est devenu un gâchis commercial et critique, le film a ses fans et est devenu un culte qui le considère comme l’un des films les plus sous-estimés de la Guerres des étoiles canon.

Ramenant le public aux premières années de Han Solo, avant d’acquérir le Millennium Falcon et de devenir le meilleur ami d’un certain Wookie, le film a présenté un Solo jeune et idéaliste avant qu’il ne devienne le personnage grincheux vu dans l’original. Guerres des étoiles trilogie. Une chose qui manque notamment dans les références de rappel du film, c’est toute mention du lien de Solo avec le chasseur de primes Boba Fett et la rivalité entre les deux. De plus, il était évident qu’il y avait très peu de mentions à des chasseurs de primes nommés du canon Star Wars bien que leur inclusion en soit une qui aurait certainement étoffé l’histoire un peu plus et peut-être atténué certains des aspects les plus décevants qui est devenu plus un sujet de discussion du film en général.





Maintenant, dans une interview avec le New York Times, Kasdan a peut-être donné un aperçu des raisons pour lesquelles ces pistes n’ont pas été pleinement explorées. Bien qu’il veuille faire entrer Fett dans l’histoire, Kasdan a déclaré :

« Boba était toujours hors limites parce qu’il était en développement ailleurs. »

Il est maintenant évident que l’évolution mentionnée concernait Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett, avec Le MandalorienLa première saison de débute en 2019 sur Disney + lorsqu’elle a taquiné Fett dans le cinquième épisode de la première saison. Lorsque Fett a fait ses débuts dans la saison 2, il y avait clairement un grand plan pour le personnage qui était en place depuis longtemps. Dans Le livre de Boba Fett, les fans pourront voir de nombreux éléments de l’histoire de Fett entrer en jeu, comme la façon dont il a survécu à sa mort apparente en Le retour du Jedi, et comment il tente de s’emparer du monde criminel après la mort de Jabba le Hutt. En fin de compte, s’il y avait eu un choix clair entre Fett faisant partie de Solo : Une histoire de Star Wars ou obtenir sa propre série dérivée, alors cela s’est probablement avéré pour le mieux.





Le livre de Boba Fett fait ses débuts sur Disney+ le 29 décembre.





La date de sortie du livre de Boba Fett annoncée sur Disney+ Disney+ a annoncé une date de sortie officielle de fin d’année pour la prochaine émission télévisée Star Wars The Book of Boba Fett.

Lire la suite





A propos de l’auteur