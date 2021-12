Les 2 pires performances de Jared Leto

in

Jared Leto



Il est l’un des meilleurs interprètes de sa génération et sa carrière est pleine d’exemples du talent qu’il a pour donner vie à des rôles aussi divers que



Joker



ou



Paul Gucci



. La vérité est que Leto a à son actif les récompenses



Oscar, Golden Globe



Oui



AFFAISSEMENT



pour son travail de travesti infecté par le VIH sur la bande



Dallas Buyers Club



. L’industrie hollywoodienne a célébré la carrière de cet acteur à la fois réalisateur et musicien. De l’art à l’état pur !

La course de



Jared Leto



dans l’industrie pourrait être défini par le mot



« la diversité »



. Près de



Johnny Depp



Ce sont les deux caméléons d’Hollywood et leurs transformations en différents personnages font de Leto une surprise pour le public du monde entier dans chaque projet auquel ce talent décide de participer. On l’a déjà vu briller, par exemple, en Hephaestion, l’homme de main d’Alexandre le Grand dans le film sur la vie du conquérant avec



Colin Farrell



.

Jared Leto est un grand talent à Hollywood



Cependant, toutes les carrières professionnelles ont des dérapages ou des trébuchements dans lesquels un choix peut être remis en question ou peut-être souligné que ce rôle aurait pu avoir des caractéristiques différentes pour aller plus loin.



Jared Leto



n’est pas étranger à l’erreur et aujourd’hui nous allons souligner deux de ses performances où il pourrait y avoir



« Donné un peu plus »



.

Tout d’abord nous allons évoquer sa participation au film culte



Le club de combat



, Protagonisée par



Brad Pitt



Oui



Edouard Norton



. Dans ce cas,



Jared Leto



Il est l’un des membres de cette organisation clandestine où les membres sont battus à mort la nuit tout en menant un plan systématique contre le système social qui nous protège. La plus grande vertu de l’acteur dans ce film est sa beauté et on le surnomme ainsi : Angel Face. Petite participation pour tant de talent !

Coureur de lame 2049



c’est un autre cas dans lequel les vertus de Jared sont diluées. Son rôle est celui de Niander Wallace, un fabricant de réplicants et méchant de film qui maintient un



« Duel d’acteurs »



avec



Harrison Ford



à la fin du film. Son personnage offre même à Deckard une copie de sa bien-aimée Rachel dans le but ultime de tourmenter l’ancien chasseur de réplicants pour obtenir ce qu’il veut. La force manquait !

