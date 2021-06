Cruella : a confirmé son deuxième volet avec Emma Stone

Les temps passent et Disney le sait, il n’a donc pas tardé à créer la plateforme numérique Disney + afin de toucher plus de publics. De même, ils ont également trouvé une grande entreprise laissant de côté les films d’animation classiques pour transformer, les grands succès de la chaîne, en live-action et Cruelle, sorti récemment, en est l’une des meilleures preuves.

Malgré le fait que dans les années 90, Glenn Close a été le premier à jouer Cruelle, le méchant des 101 Dalmatiens dans ce remake, dans ce prequel qui a donné vie au concepteur maléfique était Emma Stone. Sous beaucoup de pression en ayant la barre très haute, la jeune comédienne a ébloui le personnage et a réussi à se l’approprier avec une version très originale pour l’époque actuelle.







Dans ce prequel, qui se concentre spécifiquement sur la vie d’Estela, une jeune créatrice qui, à travers des arnaques, décide de se faire un nom avec ses créations. Situé dans le Londres des années 1970 au milieu de la révolution punk rock, le film a non seulement éclipsé le premier de Close pour la performance de Stone, mais les vêtements et la caractérisation de chaque personnage méritaient des applaudissements.

C’est pourquoi, avec seulement une semaine de sortie, qui a été donnée sous un accès en avant-première sur Disney +, Cruelle C’est déjà devenu un énorme succès au box-office. « Nous sommes très heureux du succès au box-office, il a été incroyablement bien accueilli par le public du monde entier et fait partie des remakes les plus populaires de nos remakes en direct.», a assuré un représentant de Disney.

Emma Stone dans le rôle de Cruella. Photo : (Disney +)



Et, face à tant de fureur pour le film, beaucoup se sont demandé s’il pouvait y avoir une suite, d’autant plus que la fin de ce film est ouverte. Eh bien, il y a quelques heures à peine, Le Hollywood Reporter a confirmé que le deuxième volet est déjà en développement et qu’en plus du premier, il mettra en vedette Craig Gillespie en tant que réalisateur, Tony McNamara en tant que scénariste et, bien sûr, Emma Stone dans le rôle-titre.

