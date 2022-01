« Snowpiercer »: qui est qui dans la saison 3

La troisième saison de « Perce-neige», une série de science-fiction post-apocalyptique basée sur le roman graphique français « Le Transperceneige », créée le 45 janvier 2022 sur TNT et un jour plus tard Netflix, et chaque semaine un nouvel épisode sortira.

PLUS D’INFORMATIONS: Que signifie la fin de la deuxième saison de « Snowpiercer » ?

Concernant le nouvel opus de la série dystopique créée par Josh Friedman et Graeme Manson, la productrice exécutive Becky Clements a annoncé que «il y aura des poursuites, mais ce ne sera pas toute la saison. Nous avons certainement beaucoup d’histoires. Y’a de la survie, (ce qui est arrivé à) Mélanie, enquête dans le train, y’a le but ultime”.

Daveed Diggs, Jennifer Connelly et Sean Bean reviennent en tant qu’Andre Layton, Melanie et M. Wilford dans la troisième saison de « Perce-neige», tout comme Chelsea Harris, Archie Panjabi, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Katie McGuiness, Iddo Goldberg, Lena Hall, Sam Otto, Annalise Basso, Roberto Urbina, Steven Ogg, Sheila Vand et Mike O’Malley.

QUI EST QUI DANS LA SAISON 3 DE « SNOWPIERCER » ?

1. Jennifer Connelly est Melanie Cavill

Melanie Cavill était en charge du Train dans la première saison, mais après les événements récents une mission qui consiste à quitter le train et à compromettre le sort de tous. Apparemment, à la station de recherche, il a épuisé ses ressources et pour protéger les lecteurs de données, il a réduit la puissance au minimum. Cependant, elle reviendra dans le nouvel opus.

Jennifer Connelly dans le rôle de Melanie Cavill dans « Snowpiercer » (Photo : TNT/Netflix)

2. Daveed Diggs est André Layton

Andre a essayé d’assumer la position de leader dans le train, mais les passagers de Perce-neige ils ont montré leur mécontentement et soutenu Joseph Wilford (Sean Bean). À la fin de la deuxième saison, il est allé chercher Melanie à la station de recherche, mais n’a pas pu la trouver.

Daveed Diggs dans le rôle d’Andre Layton dans « Snowpiercer » (Photo : TNT)

3. Sean Bean est Joseph Wilford

Wilford est le méchant de la série. TNT Oui Netflix, puisqu’il est prêt à tout pour conserver le pouvoir. Dans l’épisode précédent, Joseph envoie Josie casser le moteur de la locomotive de Ben pour empêcher le groupe rebelle de s’échapper.

Sean Bean dans le rôle de Joseph Wilford dans « Snowpiercer » (Photo : TNT/Netflix)

4. Rowan Blanchard est Alexandra Cavill

Alex est la fille de Melanie Cavill et bien qu’au début elle était contre elle et en faveur de Wilford, à la fin de la deuxième saison de « Perce-neige» part à la recherche de Mel à la station de recherche. qu’adviendra-t-il d’elle après sa prétendue perte?

Rowan Blanchard dans le rôle d’Alexandra Cavill dans « Snowpiercer » (Photo : TNT/Netflix)

5. Alison Wright est Ruth Wardell

Ruth Wardell est la plus pragmatique du groupe, et bien qu’elle ait fait partie de l’équipe de confiance du train à la fin, elle rejoint les rebelles. En fait, lorsque Wilford prend le contrôle, il emprisonne Alex dans une cellule et offre un nouveau poste à Ruth, mais celle-ci refuse et se retrouve dans la même section que Layton. Une fois ensemble et avec des nouvelles de Mel, ils commencent à planifier leur évasion.

Alison Wright dans le rôle de Ruth Wardell dans « Snowpiercer » (Photo : TNT)

6. Archie Panjabi comme Asha

Apparemment, ce nouveau personnage est une femme qui a miraculeusement survécu au froid. Sera-t-elle impliquée dans le retour de Mélanie ? Quel sera votre rôle dans la troisième saison de « Perce-neige” ?