Clip exclusif: Manny Perez sort d’un gang d’assassins à La Soga Salvation

Dans le film, Manny Perez joue un hitman à la retraite connu sous le nom de La Soga qui travaille à travers un groupe criminel puissant à la recherche de sa petite amie kidnappée. Alors qu’il affronte un groupe d’assassins potentiels dans le clip, même avec le jeu de chiffres contre lui, il est clair que les criminels responsables ont choisi la mauvaise personne à enlever.

Voici la connexion officielle pour La Soga Salut: « Années après son dernier coup comme qualifié et recherché hitman sous l’alias la Soga, Luisito (Manny Perez) s’est enfin installé avec sa petite amie Lía (Sarah Jorge Leon) dans une ville balnéaire tranquille. Malheureusement, son passé n’en a pas fini avec lui. Lorsque l’entrepreneur criminel Jimmy Mac a besoin d’un tueur à gages qualifié pour éliminer un puissant baron de la drogue dominicain, il ne peut penser à aucun meilleur homme pour le travail que La Soga. Lía est maintenant kidnappée, laissant Luisito sans autre choix que de rentrer dans le monde criminel et de prendre une équipe de tueurs dangereux, y compris un assassin particulièrement mystérieux, Dani (Hada Vanessa), qui a longtemps attendu l’occasion à la score avec sa rivale, La Soga.

FILM VIDÉO DU JOUR

Vous pouvez regarder les images ci-dessous.

Le film a été repris par Screen Media en Amérique du Nord après sa première projection au Festival international du film de Toronto 2021. Manny Pérez (Fierté et gloire, Patrie) a écrit, réalisé et produit en plus de jouer le rôle principal. Le film met également en vedette Chris McGarry (Lucifer), Juan Fernandez (Le collecteur), Hada Vanessa (La Bruja) et Sarah Jorge Léon (La Siete Muertes).

La Soga Salvation marque les débuts de la Directrice pour Manny Perez

C’est le premier film en tant que réalisateur pour Manny Perez. Il produit également via Conuco Productions. La transaction avec les médias à l’écran a été néogtuelle avec Perez et Steven Beery of Lewis Brisbois de Seth Aiguille, EVP d’acquisitions et de coproductions mondiales.

« Je suis tellement reconnaissant que les médias d’écran publient ma première caractéristique en tant que directeur », a déclaré Perez lorsque l’écran Médias a acquis les droits, par variété. « Ils ont sorti quelques autres films où j’étais soit le producteur, soit l’acteur, donc j’ai l’impression d’être de retour à la maison avec la famille qui a pris soin de moi et maintenant ils vont s’occuper de mon bébé, La Soga Salut.”

Une déclaration de Screen Media a ajouté: «Nous nous sommes passionnés par l’histoire passionnée et sincère Manny, manny a fabriqué et que le public ressent la même chose. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de jouer un petit rôle dans la croissance créative continue de Manny en tant que star, réalisateur, scénariste et producteur.

Screen Media était également à l’origine de la sortie de la comédie d’horreur de Casey Tebo Vendredi noir avec Bruce Campbell et Devon Sawa. Leurs autres versions récentes incluent Meilleures ventes avec Michael Caine et Aubrey Plaza ainsi que Singularité nue avec John Boyega et Olivia Cooke.

La Soga Salut devrait sortir le 28 janvier 2022.





Andrew Garfield révèle qui était au courant de son Spider-Man : Apparition sans retour à la maison Seules quelques personnes étaient au courant du retour de l’acteur.

Lire la suite





A propos de l’auteur