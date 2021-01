+ Qui sont les partenaires de Cobra Kai dans la vraie vie:

dix

Le grand protagoniste de la série est dans un moment incertain, Il n’est pas confirmé s’il est en couple ou non. Parce que? Sa dernière petite amie était Hannah Kepple, qui est dans ‘Cobra Kai’ dans le rôle de ‘Munn’, et auparavant, on les a beaucoup montrés sur les réseaux sociaux, mais ils ne le font plus. Cela a éveillé les soupçons chez les fans et ils ne peuvent pas affirmer s’ils ont finalement rompu ou sont séparés pendant un certain temps.