Le  »Fight Club » arrive en Chine avec la fin de la censure

L’un des films les plus célèbres et devenu un classique pour les cinéphiles est « Le club de combat »film réalisé par David Fincher et qui star Edouard Norton Oui Brad Pitt. Le film qui raconte l’histoire d’un employé de bureau qui souffre d’insomnie et en a marre de sa vie, créant un « Fight Club » lorsqu’il rencontre un vendeur particulier, est venu pour être montré en Chine à travers la plate-forme de Tencent Vidéomais il n’est pas venu avec la fin caractéristique qui a touché des milliers de téléspectateurs.

Alerte spoil!

La fin originale de » Fight Club » révèle comment le personnage de Norton tire sur sa personnalité alternative « Tyler Durden », qui le contrôle et lui fait former un club de combat qui devient plus tard une sorte de groupe terroriste au cours de l’intrigue de l’histoire. L’altercation l’amène à se tirer une balle dans la tête, tandis que Marla Singer, interprétée par Helena Bonham Carter, regarde s’effondrer le bâtiment qu’il prévoyait de faire s’effondrer lui-même dans le cadre d’un plan pour arrêter le consumérisme. Cette conclusion du film ne peut pas être vue sur le territoire chinois, car avec son arrivée pour la première fois, la censure a fait des ravages, ne pouvant pas montrer la séquence avec laquelle Fincher termine son histoire.

Sans la fin susmentionnée, la version chinoise de » Fight Club » se termine par un texte à l’écran disant que le plan de Tyler Durden a été arrêté par la police, se terminant par son transfert dans un asile. C’est ce qu’il dit exactement :

«Grâce à l’astuce fournie par Tyler, la police a rapidement compris tout le plan et arrêté tous les criminels, empêchant avec succès l’explosion de la bombe. Après le procès, Tyler a été envoyé dans un asile d’aliénés pour un traitement psychologique. Il est sorti de l’hôpital en 2012.

La version diffusée sur Tencent Video, la plateforme de streaming exclusive en Chine, est la seule cassette d’un film de David Fincher disponible en Chine, et il n’est pas encore confirmé si cette édition du film a été censurée par ordre du gouvernement chinois lui-même, ou afin d’éviter que le film ne fasse l’objet d’un veto. Pourtant, le site de streaming chinois a déjà censuré d’autres films pour avoir présenté de la nudité, de la violence et d’autres contenus intenses.