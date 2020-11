Snoop Dogg a appris à son fils la «  bonne façon  » de fumer de l’herbe

Snoop Dogg est une icône du hip-hop de la côte ouest depuis des décennies. Il a également été une icône pour les fumeurs du monde entier. Le rappeur primé a un amour notoire pour le cannabis, et il a même transmis cet amour à ses enfants.

Snoop Dogg | Christopher Polk / Getty Images pour DirecTV

Snoop Dogg rappe sur l’herbe depuis des décennies

Le nom de Snoop Dogg est synonyme de marijuana à ce stade. Snoop est un fervent fumeur de cannabis depuis des décennies, avec des chansons telles que «Weed & Wax», «This Weed is Mine» et «Smokin ‘On» étant un incontournable de sa musique depuis ses débuts. Il a même vendu de l’herbe à Cameron Diaz au lycée.

La consommation de cannabis par Snoop est passée d’un simple amour à une entreprise commerciale rentable. En 2015, il a lancé sa propre ligne de produits à base de cannabis, Leafs by Snoop. Son amie et co-animatrice de l’émission de cuisine Martha Stewart a même créé une ligne spéciale de produits CBD pour la marque en 2019.

Cette même année, il s’est également associé à la société Seedo pour créer une mini machine de culture en pot pour les cultivateurs de cannabis débutants.

Snoop Dogg | Gary Miller / Getty Images

Le fils de Snoop Dogg est aussi rappeur

Le talent est dans la famille de Snoop Dogg. Son fils aîné, Corde Broadus, a sorti des chansons sous le nom de «Spanky Danky» – le surnom de son père pour lui.

Bien sûr, beaucoup de chansons de Spanky Danky ont à voir avec la laitue du diable – «In Dank We Trust», «Rollin, Rollin, Rollin… Stoned», «California Gs» et «Commemoration of Vaporization», pour n’en nommer que quelques-uns. Il a également été présenté sur les chansons de son père, telles que la chanson de 2014 «Thug Life».

Broadus garde un profil public bas et n’a pas sorti de musique depuis quelques années. À 21 ans, il a eu son premier enfant, qui est mort dans ses bras 10 jours seulement après sa naissance. En 2018, il a eu sa fille Elleven avec sa petite amie et YouTuber Soraya Love.

Cordell Broadus, Snoop Dogg, Cori Broadus et Corde Broadus assistent à la projection spéciale de Turb Los Angeles à ArcLight Hollywood le 16 juillet 2013 | Araya Diaz / WireImage

Spanky Spank a appris à fumer de l’herbe du « maître »

Le rap n’est pas la seule chose que Snoop a transmise à Spanky. Il a également hérité de son amour du pot – et il lui a appris les choses à faire et à ne pas faire en matière de consommation de cannabis.

«Mes enfants peuvent faire tout ce qu’ils veulent. Pour moi, dire le contraire serait hypocrite », a déclaré Snoop au Hollywood Reporter. en 2014. «Beaucoup de mères mères n’ont pas de relation avec leurs enfants, et c’est à ce moment-là qu’elles prennent de la drogue, ont des pensées suicidaires et conduisent ivre.

Snoop et Spanky ont tous deux été critiqués en 2013 après que Spanky ait partagé des photos sur les réseaux sociaux d’eux fumant ensemble, y compris lui-même fumant un bang de deux pieds de haut. Il avait 18 ans à l’époque.

Snoop a ajouté que fumer de l’herbe ensemble est la façon dont lui et son fils se lient, et cela lui apprend à être un vrai fumeur de cigarettes. «Mon fils et moi sommes doux», dit-il. «Je suis son père, alors je veux lui montrer le bon chemin parce qu’il me regarde. Quelle meilleure façon de l’obtenir que du maître? »