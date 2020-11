La shérif lesbienne Charmaine McGuffey a pour mission de rétablir la confiance dans la police

Charmaine McGuffey veut construire un « pont de confiance » entre la police et sa communauté (Twitter / @ CharmMcGuffey)

Charmaine McGuffey s’est prononcée après être devenue la première femme shérif LGBT + de son comté, affirmant qu’elle avait l’intention d’utiliser sa position pour «rétablir la confiance» dans la police.

Après avoir prétendument été licenciée pour sa sexualité, McGuffey a battu son ancien patron à la primaire démocrate et a continué à faire campagne sur une plate-forme audacieusement queer qui mettait en évidence la discrimination qu’elle avait surmontée.

Elle sait ce que c’est «d’être ciblée pour qui je suis et non pour quelque chose que j’ai fait», et maintenant elle veut utiliser cette expérience pour améliorer la police de l’intérieur.

«Je suis passionné par ce service de police et le comté de Hamilton et j’ai un grand plan pour améliorer les choses. Mes politiques sont la réforme de la police et la participation des citoyens; Je veux que notre force de police soit transparente », a-t-elle déclaré Métro.

Sa première priorité sera de réformer le département dont elle est désormais responsable, en s’engageant à «éliminer les pommes pourries» qui donnent une mauvaise réputation à la police.

«Mon objectif général est de faire de mon département un modèle sur la façon de gérer un bureau de shérif dans l’Ohio, mais pour ce faire, je dois apporter une réforme importante. Il y a de la méfiance du public envers la police et nous devons travailler dur pour établir un lien de confiance entre les agents et la communauté.

«Je veux que mes forces de police soient transparentes afin que les gens comprennent pourquoi nous faisons certaines des choses que nous devons faire en service.

«Je veux m’assurer que le public nous fait confiance et je veux aussi aider nos agents à prendre les meilleures décisions qu’ils peuvent prendre. L’un de mes principaux objectifs est de donner aux agents les moyens de dénoncer tout acte répréhensible commis par des collègues.

Elle en a parlé dans une publicité de campagne virale qui a accusé son opposant républicain, Bruce Hoffbauer, d’être «inapte au travail et pour le moment».

La vidéo a souligné l’histoire de la force excessive de Hoffbauer, son tir et le meurtre d’un homme noir non armé, et son service dans une unité de police connue pour terroriser les communautés de couleur.

«Des notes sur la porte de la salle de bain aux abus au sommet, j’ai affronté des intimidateurs comme lui toute ma carrière. J’ai résisté à l’homophobie et au sexisme, j’ai abattu les barrières qui étaient conçues pour empêcher les gens comme moi de se faire une bonne chance », a-t-elle déclaré.

Nous avons hâte de voir le genre de shérif qu’elle sera.