ONE-PUNCH MAN SEASON 3: Date de sortie, distribution, intrigue et vérification de toutes les informations

One-punch man est une série japonaise d’action, de comédie et de super-héros d’anime

écrit par l’artiste ONE. En version télévisée, les deux saisons d’anime sont

réalisé par Shingo Natsume (saison 1) et Chikara Sakurai (saison 2). Ce

La série a été refaite par le site Web Manga en 2012. L’histoire raconte

super-héros nommé Saitama, qui peut se battre avec une autre personne avec un seul

coup de poing. Les fans imaginent l’annonce officielle de la saison 3. Le

la première saison de la série originale a été diffusée entre octobre et décembre 2015.

la deuxième saison a été diffusée entre avril et juillet 2019 en anglais

et la langue japonaise.

DATE DE SORTIE DE LA SAISON 3 DE ONE-PUNCH MAN

Il n’y a pas d’annonce officielle de la nouvelle saison de One-Punch Man. Là

peut être plus d’écart avant la sortie de la saison 3. Depuis, il y a presque 4 ans d’écart

entre la saison 1 et la saison 2.

ONE-PUNCH MAN SAISON 3 CAST

La saison 3 sera principalement une guerre entre l’association Heroes et le mal,

association maître. La nouvelle saison pourrait se concentrer sur les personnages incluent Gorui

et Enfant Empereur. Même un nouvel ensemble de monstres sera introduit. Cette histoire

pourrait être avec une série d’action complète et des scènes de combat à l’écran. Nous pouvons

attendez-vous à ce qu’une nouvelle saison sorte en 2021 ou dans les mois suivants.

TERRAIN ONE-PUNCH MAN SAISON 3

Saitama est un super-héros qui exécute des exploits héroïques pour son propre plaisir de

ville Z. Son pouvoir est de battre n’importe quel ennemi avec un seul coup de poing mais il s’ennuie avec

sa force inégalée. Genos est un autre personnage de super-héros de la série qui

se venge des ennemis qui ont tué sa propre famille et sa ville natale.

Saitama devient le mentor de Genos et rejoint l’association des héros. Dans la finale

épisode de la saison 1, Saitama détruit Pluton, qui est le roi du monde avec

juste un coup de poing. Dans le dernier épisode de la saison 2, se termine par Saitama demandant

les autres héros de l’association sur leur retour à son appartement.

