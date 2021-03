Sky Rojo: Lali Espósito révèle tous les détails de la série

Avec moins d’une semaine dans le catalogue Netflix, Ciel rouge il est devenu l’une des séries les plus regardées en Amérique latine et en Europe. L’histoire de Wendy, Coral et Gina, trois prostituées qui se sont échappées de leur bordel, a suscité toutes sortes de commentaires et d’intrigues parmi les utilisateurs de la plateforme.

La première saison, qui se compose de huit chapitres, fait déjà fureur et pas seulement pour son intrigue, mais sa mise en scène et les performances de chaque personnage sont dignes d’admiration. Pourtant, celle qui a reçu le plus de compliments était Lali Espósito, qui joue Wendy, une prostituée argentine qui vient en Espagne pour gagner de l’argent et se lie d’amitié avec ses deux hommes de main, Gina et Coral.

L’histoire de Gina, Wendy et Coral est une réussite. Photo: (IMDB)



Esposito toujours défini Ciel rouge comme une série adaptée pour «faire le tour du monde» et, dit et fait. Mais c’est son rôle qui s’est démarqué, où elle a mêlé un peu de réalité et de fiction puisqu’elle a mis sa force et son regard féministe sur sa performance. En Argentine et dans de nombreux pays d’Amérique latine, elle est considérée comme « le son féministe de la pop », puisqu’en plus d’être actrice, elle est chanteuse.

À tel point que ce n’est pas seulement grâce à sa participation aux projets de Cris Morena que Lali Espósito a réussi à acquérir une immense renommée, mais elle est également devenue un exemple de la lutte pour les droits des femmes. C’est pourquoi, chaque projet auquel il participe, est admiré et même flatté par ses fans et, son nouveau travail ne pouvait pas être moins cher.

Le nouveau projet de Lali Espósito:

Comme pour la plupart des séries qui remportent un succès immédiat, Netflix a décidé de commencer à révéler tous les secrets de Ciel rouge. A cette occasion et avec le nom « The Lali Show », ils montrent dans une vidéo partagée sur YouTube l’intégralité des coulisses de la série et quelques interviews des acteurs.







Dans le premier épisode, intitulé « Pourquoi voir Ciel rouge», Espósito demande à certains de ses collègues pourquoi les utilisateurs doivent choisir la série dans laquelle ils ont joué. Parmi les artistes présentés figurent Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez et Yany Prado, qui montrent à quel point ils s’entendent devant et derrière les caméras.







Et, hier encore, Netflix Espagne a partagé le deuxième épisode de cette émission Lali qui est un succès puisque les fans apprennent à connaître tous les secrets de Ciel rouge. Ces coulisses montrent tout dans les coulisses de la mise en place de la persécution des trois jeunes femmes qui se sont échappées du bordel et, en plus, certains acteurs donnent leur avis sur la série.