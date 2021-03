Dave Grohl et la raison pour laquelle il écoute «  Misfits  » jusqu’à présent

Il n’est pas rare de découvrir des sources de musique inattendues que nous commençons à apprécier dans nos vies grâce à l’introduction de la famille et des amis et de la rock star. Dave Grohl ne fait pas exception. En fait, ce serait Violet, sa fille de 14 ans qui lui a fait découvrir la musique de «Misfits», Même si le musicien a une grande passion pour le punk old-school.

Le chanteur de Foo combattants s’est exprimé sur le sujet lors d’un récent entretien avec la chaîne « Petite télé » dans Youtube. «Il faut être un certain type de personne pour tomber amoureux et se connecter avec la musique punk. Je pense que cela a plus à voir avec votre cœur et votre tête qu’avec votre audition. », A-t-il commenté.

Ma fille est donc née avec le même cœur et la même tête que moi.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Alice Cooper veut remplacer Dave Grohl dans Foo Fighters

Grohl dit que depuis qu’elle était enfant, sa fille s’est intéressée à la musique comme celle de Stevie Wonder, Des morts-vivants, les Beatles et d’autres types d’exposants qu’il lui montrerait, mais en vieillissant, elle a commencé à découvrir ses propres goûts musicaux, ce qui l’a amenée au répertoire Misfits.

Le musicien n’est pas étranger à la musique punk. pendant ses jeunes années à Washington DC., bien avant la formation de Nirvana, Grohl avait une grande fascination pour les groupements comme Mauvais cerveau ou Menace mineure, mais jusqu’à présent je ne m’étais jamais intéressé au style de ‘horror punk’ que « Misfits » offrait au public.

«Quand j’étais jeune, je n’ai jamais vraiment aimé les ‘Misfits’. J’ai aimé tous ces groupes de punk rock mais je ne les ai jamais vraiment aimés, je ne sais pas pourquoi. Alors ma fille commence à les écouter et maintenant elle me convertit. Il a 14 ans. Elle me dit « Non, non, non papa, tu devrais écouter ça. » Alors maintenant je les aime. Ma fille m’a fait les aimer ».

Grohl conclut qu’il trouve drôle la façon dont, maintenant père de famille, il regarde les nouvelles générations découvrir la musique et la façon dont elles la font et pourquoi.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les cendres de Lenny Kilmister ont été placées dans des balles de fusil

«Si ma fille écoute de la musique punk folle et subversive, je ne pense pas que ce soit parce qu’elle trouve que ça sonne bien. Je pense que c’est parce qu’elle pense qu’elle se sent bien », conclut le musicien.