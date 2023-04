Nicolas Cage révèle quels sont les 5 meilleurs films de Nicolas Cage

Nicolas Cage a connu une augmentation de sa carrière au cours des dernières années, et en tant que personne avec le poids insupportable d’un talent massif toujours avec lui, on pourrait penser qu’il pourrait être difficile de choisir lequel de ses films il considère comme son meilleur. Cependant, l’acteur a récemment identifié les films de Nicolas Cage qu’il, Nicolas Cage, considère comme ses meilleurs.





Cage est apparu dans The Late Show avec Stephen Colbert pour promouvoir son nouveau film, Renfield, qui voit l’acteur polyvalent jouer le rôle de Dracula. Bien que ce rôle ait été bien accueilli même par ceux qui n’ont pas vraiment fait l’éloge du film lui-même, Cage a pu énumérer lesquels de ses films, selon lui, le montrent particulièrement au sommet de son art. Ces films sont Pig, Mandy, Bringing Out the Dead, Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, et Jo.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Naturellement, de nombreux autres films auraient pu figurer sur cette liste, et il ne fait aucun doute que certaines personnes n’ont même pas entendu parler des titres notés par Cage. L’hôte Colbert a déjà ajouté certains de ses favoris à la liste, qui comprenait le thriller d’action Face/Off, et Cage a déclaré que c’était aussi l’un de ses autres favoris personnels. Il a continué:

« Vous savez ce qui est intéressant à propos de Face/Off… Face/Off était un gros film – un gros film en studio – que j’ai réalisé à Paramount. Et j’ai pu utiliser ce que j’ai appris de ce petit film Vampire’s Kiss et le mettre en ce film géant et ça a marché ! Et je me suis dit : « Les gens aiment vraiment ça ! » Et donc j’étais très content de ces résultats. »





Nicolas Cage dit qu’un camée de 1989 est sa performance « moins connue » préférée

Warner Bros

Alors que les 5 meilleurs films de Cage sont tous des films dont les gens auront probablement au moins entendu parler en passant, il a précédemment cité un autre film comme sa meilleure apparition dans un film que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le film était Jamais le mardi et est sorti en 1989. Comme l’acteur l’a expliqué précédemment :