Entretien avec Dolly Parton: Le vrai Jolene, la dépression et les pensées suicidaires

«J’adore les mélodies. J’adore chanter, siffler ou fredonner. Je le fais toujours. Donc, c’est facile pour moi d’écrire. Tout ce que j’écris à ce moment-là, parce que le jour est nouveau et frais, il y a toujours une nouvelle et fraîche torsion à une chanson, même s’il s’agit de choses ordinaires, vous pouvez la rendre un peu spéciale si vous êtes le moins créatif, ce que j’essaie d’être. «

Et juste comme ça, c’était affirmé. En discutant avec la légende de la musique country Dolly Parton, il est rapidement devenu clair qu’elle était exactement ce que vous imagineriez qu’elle soit.

Parton est drôle, intelligent, intelligent et réel – une femme avec une force et une beauté absolues.

Le 7 avril, Netflix commencera à diffuser « Dolly Parton: A MusiCares Tribute », un enregistrement du gala 2019 au cours duquel Parton a été la première star de la country et la septième artiste féminine, honorée en tant que personne de l’année.

La plus belle chose à propos de Parton est son cœur.

Ce beau cœur est ce qui a conduit à la réalisation de son premier album pour enfants.

« I Believe In You » est une collection de quatorze titres dont les bénéfices profitent à son incroyable association caritative, la Bibliothèque Imagination.

«J’ai créé la bibliothèque Imagination il y a plus de vingt ans en l’honneur de mon père, qui n’a jamais été capable de lire ni d’écrire», m’a dit Parton.

« Alors mon père a pu m’aider avec ça et il était très fier que je fasse ça et que je l’y implique. »

« Il a pu vivre assez longtemps pour le voir se dérouler bien. Il a été ravi que les gens m’appellent la dame du livre », a-t-elle poursuivi.

« Si vous pouvez apprendre à lire, vous pouvez vous renseigner sur n’importe quel sujet », a poursuivi Parton. « Vous n’avez pas besoin d’argent. Si vous n’avez pas les moyens d’aller à l’école, il y a un livre sur tout ce que vous voulez savoir. »

Inclus dans la collection pour enfants est une chanson auto-biographique qui résonnera certainement avec beaucoup, intitulée «Coat of Many Colors».

« Mon manteau de plusieurs couleurs / Que ma maman a fait pour moi

Fabriqué uniquement à partir de chiffons / Mais je l’ai porté si fièrement

Même si nous n’avions pas d’argent / j’étais riche comme je pourrais l’être

Dans mon manteau de plusieurs couleurs / Ma maman a fait pour moi «

Dolly Parton n’est pas seulement votre star ou célébrité ordinaire.

La femme est une véritable légende vivante qui a construit un héritage multidimensionnel couvrant cinq décennies.

Pourtant, malgré son succès en tant qu’interprète country féminine la plus honorée de tous les temps – ainsi que dans ses rôles variés d’auteure-compositrice, multi-instrumentiste, productrice de disques, actrice, auteur, femme d’affaires et philanthrope – en elle existe toujours Dolly Rebecca Parton Dean, la petite fille qui a grandi dans les Appalaches, dans le Tennessee, vêtue de vieux vêtements en lambeaux dont elle se moquait de ses pairs.

Parce que c’est là que la musique l’a sauvée.

«La musique faisait tellement partie de toute notre famille… J’ai pris ma musique très au sérieux», a déclaré Parton. «J’étais toujours en train de jouer avec l’instrument de quelqu’un … J’ai toujours aimé la guitare et un de mes oncles, il avait ce petit Martin guitare que j’ai adoré. Quand il a vu à quel point j’étais sérieux dans ma musique, il m’a donné sa petite guitare Martin et c’était mon trésor. Quand je l’ai laissé à la maison quand j’avais dix-huit ans, je l’ai mis dans le grenier parce qu’il était battu, et quand j’ai eu de l’argent – quand je suis devenu riche et célèbre [laughs] – J’allais le faire réparer. Mais le loft a brûlé [down] et j’ai brûlé ma petite guitare, donc je n’ai que le manche de celle-là.

Quitter la maison à l’âge de 18 ans était quelque chose que Dolly se sentait poussé à faire.

Elle avait une croyance innée en elle-même qui lui a donné la force de quitter sa petite ville pour la grande ville.

«J’avais juste cet amour brûlant pour la musique. J’avais ce désir ardent de sortir dans le monde plus vaste. J’étais une fille de la campagne et il y avait une certaine peur là-bas. Les gens disent toujours: «N’as-tu pas eu peur? J’ai dit: «Eh bien, nous avons tous peur de quelque chose. Ma vraie ligne est que mon désir de le faire a toujours été plus grand que ma peur. Je pensais juste que j’avais quelque chose qui pourrait faire du bien. «

Cependant, Dolly n’était pas juste une autre chanteuse essayant de faire les choses en grand.

C’était une femme passionnée et ambitieuse qui voulait écrire, chanter et posséder ses chansons pour pouvoir contrôler son propre chemin.

Bien sûr, il n’y avait pas de modèle préalable à suivre pour savoir exactement comment faire une telle chose en tant que femme en 1964.

«Je n’ai jamais pensé à savoir si j’étais une fille ou un garçon. J’avais juste un cadeau et j’avais l’impression qu’il était donné par Dieu et j’avais l’impression que j’étais censé faire quelque chose avec. J’ai toujours eu cette attitude à ce sujet. Je suppose que les gens ont en quelque sorte répondu. J’ai eu beaucoup d’aide et je n’ai pas eu autant de problèmes que beaucoup de jeunes filles à l’époque. Je suppose que parce que j’ai grandi dans une maison pleine de frères et que j’avais mon père et mon oncle, j’ai donc compris les hommes et ils ne m’ont pas intimidé.

Non, les hommes ne l’ont pas intimidée du tout.

En fait, alors qu’il traversait Manhattan un jour, Parton a été approché par un inconnu qui l’a ensuite attrapée et lui a proposé de baiser. Dolly sortit un pistolet de son sac à main et l’homme se précipita rapidement.

Elle est peut-être jolie et mignonne, mais ce n’est pas quelqu’un avec qui vous voulez jouer.

Demandez simplement au vrai Jolene.

« Jolene » est sorti en octobre 1973, est sa chanson la plus reprise par d’autres artistes, et lui a valu un Grammy Award 43 ans après sa sortie originale, mais d’abord, c’était une histoire vraie.

La femme, dont «la beauté est incomparable avec les mèches flamboyantes de cheveux auburn, à la peau ivoire et aux yeux vert émeraude», travaillait comme commis à la succursale bancaire locale de la ville de Parton.

Quand Parton a réalisé que son nouveau mari semblait passer un peu trop de temps à la banque, elle a plaisanté avec lui en disant qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour justifier autant de visites.

Le vrai « Jolene » n’était pas à la hauteur de Parton, bien sûr. 51 ans plus tard, la chanteuse est toujours mariée à son seul véritable partenaire de vie, son mari Carl Dean.

Il y avait cependant un homme dans sa vie qui méritait une rupture.

En 1974, Dolly a pris la décision difficile de quitter « The Porter Wagoner Show », qui avait aidé à lancer sa carrière sept ans plus tôt lorsqu’elle avait été invitée pour la première fois à rejoindre le casting des habitués.

Les tensions montaient entre Porter et Dolly depuis un certain temps. Leur dynamique amour / haine rendait parfois difficile de travailler ensemble, et quoi qu’il en soit, Dolly savait exactement ce qu’elle voulait pour elle-même. Il était temps pour elle de déployer ses ailes et de se déplacer ailleurs.

Parton a écrit sa ballade épique « I Will Always Love You » comme un moyen d’expliquer ces choses qu’elle ressentait à propos de tout cela à Porter.

Ça a marché.

La réaction de Porter? « C’est la plus jolie chanson que j’aie jamais entendue. Tu peux y aller, à condition que j’arrive à produire cet album », lui dit-il.

C’est près de deux décennies plus tard que Dolly a été littéralement arrêtée dans ses morceaux par l’interprétation de Whitney Houston de cette même chanson.

«J’étais sur le chemin du retour et j’ai allumé la radio et tout d’un coup, j’ai entendu cette partie a capella… Je savais que c’était quelque chose de familier. Au moment où je me suis rendu compte de ce que j’entendais, quand elle [Whitney] est entré dans ce refrain, j’ai dû arrêter la voiture parce que je l’ai presque détruite. J’avais l’impression que mon cœur allait sortir de mon corps. C’était le sentiment le plus puissant, je suppose, que j’aie jamais eu. C’était un tel choc et c’était tellement génial et elle l’a tellement bien chanté que j’ai été tout simplement submergé.

Cependant, tout dans la vie de Parton n’a pas été charmé.

À la fin de la journée, elle essaie toujours de se frayer un chemin à travers ce monde fou comme nous tous, et elle avait besoin de chaque once de force et de courage dont elle disposait lorsqu’elle a traversé une période particulièrement difficile pendant le début des années 80. À un moment donné, Parton a gagné 50 livres en raison de la frénésie alimentaire et a développé des problèmes de santé qui étaient probablement dus au stress.

Cela a abouti à l’une des périodes les plus sombres de sa vie, au cours de laquelle elle est allée jusqu’à envisager le suicide.

Dans son livre récemment publié « Dolly on Dolly », qui présente une collection d’entretiens avec la chanteuse, elle dit:

«J’étais assise à l’étage dans ma chambre un après-midi quand j’ai remarqué dans le tiroir de la table de chevet mon arme que je garde pour les cambrioleurs. Je l’ai regardée un long moment … Puis, juste au moment où je l’ai ramassée, juste pour la tenir et regarder pendant un moment, notre petit chien, Popeye, est venu en courant dans les escaliers. Le tap-tap-tap-tap de ses pattes m’a fait revenir à la réalité et je me suis soudainement gelé. J’ai posé le pistolet. Puis j’ai prié. Je crois un peu Popeye était un messager spirituel de Dieu …

Je ne pense pas que je l’aurais fait, je me suis suicidé, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Maintenant que j’ai traversé ce terrible moment, je peux certainement comprendre les possibilités, même pour quelqu’un de solide comme moi, si la douleur s’aggrave suffisamment. «

Heureusement, Dolly a sa foi solide sur laquelle se rabattre.

«Je pense que vous devez avoir une grande expérience spirituelle. J’ai grandi dans une église. Mon grand-père était un prédicateur. On nous a appris que Jésus nous aimait et que nous aimions Jésus et que nous devions aussi nous aimer les uns les autres. La foi a joué un grand rôle dans chaque chose que je fais … Chaque chanson que j’écris … Je prie pour que Dieu me conduise à dire quelque chose qui l’élèvera et glorifiera l’humanité d’une manière ou d’une autre. «

Élever les gens est quelque chose qui semble venir naturellement à Dolly.

«Je pense vraiment qu’une fois que vous êtes en mesure d’aider, vous devriez aider … J’ai été tellement béni dans ma vie que je veux redonner», dit Parton.

« Si Dieu a été bon pour vous, soyez bon pour les autres. C’est ainsi que nous répandons l’amour. Cela me fait du bien de le faire et je pense que c’est mon devoir de le faire. »

Alors que « I Believe In You » est un album pour enfants, les adultes apprécieront certainement les nombreuses chansons inspirantes comme « Brave Little Soldier » et « Makin ‘Fun Ain’t Funny ».

Parton ne figure peut-être pas sur la liste des mères sur les certificats de naissance officiels, mais elle a donné naissance à des milliers d’enfants.

Comme elle le dit, «Mes chansons sont comme mes enfants et je m’attends à ce qu’ils me soutiennent quand je serai vieille. J’en ai peut-être plus jolies que d’autres, mais je les aime toutes.

Ces enfants qui sont allés dans le monde et qui ont touché le cœur des gens, les ont aidés à sourire et ont créé la bande-son significative soutenant les histoires de leur vie.

