Sky Rojo en pause pour un nouveau projet de Lali Espósito

Lali Esposito elle est l’une des femmes les plus influentes au monde. Ses premiers pas dans la comédie avec Cris Morena, la créatrice argentine de strips jeunesse, l’ont transformée en ce qu’elle est aujourd’hui. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d’un élan sans égal, d’une sympathie avec laquelle il conquiert les cœurs à l’échelle mondiale et d’un talent indescriptible.







A tel point que ses fans décident de la suivre partout où elle va et la plupart de ses projets connaissent un franc succès. Et, l’un des exemples les plus récents de ceci est Ciel rouge, la dernière série dans laquelle il a joué pour Netflix. Créée par Álex Pina, cette fiction a été créée en 2021 et en peu de temps, elle est devenue un phénomène mondial.

Au Ciel rouge, Espósito a joué Wendy, une femme rebelle, charismatique, mais avec une histoire profonde derrière elle. Sans doute, un rôle qui a marqué sa carrière car, dans une certaine partie, aussi bien dans la fiction que dans la réalité, elle se bat pour la même chose : les droits des femmes. En effet, cette série a eu tellement de téléspectateurs que la plateforme n’a pas mis longtemps à la renouveler.

Lali dans son rôle de Wendy. Photo : (Netflix)



C’est-à-dire qu’après la première édition est venue une deuxième saison avec de nouveaux scandales et, il y a quelques semaines à peine, le géant du streaming a confirmé qu’un tiers. Cependant, tout indique que Ciel rouge Il sera mis en pause, du moins pour Lali, puisque l’actrice vient d’être plongée dans le tournage d’un nouveau projet pour la compétition, Amazon Prime Video.

Début août, il a été confirmé que Lali Esposito ferait partie de La fin de l’amour, une série basée sur le best-seller de Tamara Tenembaum. Dans cette fiction, l’artiste ne sera pas seulement une productrice, mais y jouera également le rôle principal, donnant vie à une jeune femme de la communauté juive orthodoxe et ce qu’elle doit apprendre « les coutumes affectives et sexuelles du monde profane”.

La date de sortie de celui-ci est encore inconnue, mais une chose est sûre : le tournage a déjà commencé. C’est d’ailleurs la même chanteuse qui a confirmé cette nouvelle via Instagram où elle a écrit : « nous avons commencé à filmer la fin de l’amour”. Cependant, la publication est devenue virale car, avec la phrase, il a partagé sa première photographie caractérisée comme son rôle dans la bande.

La photo avec laquelle Lali a confirmé le début du tournage.



Avec ses cheveux teints en rose et un chemisier blanc, Lali Esposito est déjà plongé dans ce nouveau projet. Et, malgré le fait qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations à ce sujet, cette bande promet d’attraper, tout comme elle l’a fait. Ciel rouge qui, pour le moment, était à l’arrière-plan. Oui, dans La fin de l’amour, le EX Presque des anges Elle ne sera pas seule puisque des personnalités telles que Verónica Llinás et Vera Spinetta viendront compléter le casting.