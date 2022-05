Le méchant qui a vaincu Obi-Wan Kenobi deux fois

Disney+

Obi-Wan Kenobi a affronté les Seigneurs Sith depuis que ces chevaliers noirs sont revenus de l’ombre. L’un d’eux était un adversaire difficile à battre !

Obi Wan Kenobi Il est l’un des grands héros de la mythologie de guerres des étoiles. Le personnage en charge d’Ewan McGregor s’apprête à avoir sa propre série en Disney+ où il affrontera à nouveau Dark Vador et le Grand Inquisiteur. Mais ce ne sont pas les premiers guerriers noirs que le noble chevalier Jedi a rivalisés. Dans La menace fantôme il a pu vaincre Dark Maul, le premier Sith à apparaître après mille ans. Et ce n’était pas tout…

Lors des événements de L’attaque des clones le chef de l’armée séparatiste est le Comte Dooku, un ancien chevalier Jedi qui était le professeur de Qui-Gon Jinn, celui responsable de la formation d’Obi-Wan dans les secrets de la Force. Ce nouveau personnage cachait un terrible secret : il était en fait tombé du côté obscur et était le Seigneur Sith Dark Tyranus.

Un puissant méchant !

Obi Wan Kenobi et Anakin Skywalker a affronté Dooku dans le Bataille de Géonosis où le Seigneur Sith a vaincu les deux Jedis, coupant même la main du jeune Anakin. C’est l’intervention de Maître Yoda qui a empêché la mort de ces héros lors de la première bataille de ce qui allait être connu sous le nom de la guerre des clones. Dooku a pu s’échapper et la menace séparatiste a continué.

Quelque temps plus tard, dans un geste sans précédent, Dooku et la flotte séparatiste kidnappent le chancelier suprême Palpatine de la planète Coruscant. C’est donc la tâche de Obi Wan Kenobi et Anakin Skywalker vainc les Sith et sauve le politicien. Ils affrontent à nouveau Dark Tyranus, qui en quelques mouvements met Obi-Wan hors de combat. Cependant, cette fois, Skywalker parvient à vaincre le seigneur des ténèbres et le décapite. Quelle fin !

Il pourrait y avoir une mention de Dooku dans la série. Disney+après tout, est le maître du maître de Obi Wan Kenobi et le seul méchant que le noble chevalier Jedi ne pourrait jamais vaincre. Peut-être que Tyranus connaissait très bien le style de combat d’Obi-Wan et que c’était à l’avantage du méchant. La vérité est qu’Anakin a réussi à le vaincre et sous la pression de Palpatine, il l’a tué.

Le Comte Dooku a été joué dans les épisodes II et III par Christophe Lee, un acteur qui a fait sa marque dans l’industrie cinématographique. En parlant de franchises fantastiques, il a donné vie au grand sorcier Saroumane dans Le Seigneur des Anneaux. Alors que c’était aussi dracula et même participé à l’une des plus longues sagas du septième art, celle de James Bonden tant que tueur à gages Francisco Scaramanga : L’homme au pistolet d’or.

