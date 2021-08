Pas le temps de mourir La bande-annonce finale le veut vraiment dire cette fois, James Bond est de retour en octobre

La bande-annonce finale de Pas le temps de mourir vient de sortir. Mettant en vedette Daniel Craig dans sa dernière performance en tant que James Bond, le film intervient après des retards répétés dus à la pandémie et à l’état de l’industrie du cinéma. Le long métrage attendu est maintenant prévu pour le 8 octobre, et avant la première, vous pouvez regarder la bande-annonce finale de Pas le temps de mourir au dessous de.

Dans la nouvelle bande-annonce, nous pouvons également avoir un aperçu du nouveau 007 en action. Il est révélé dans le film que Bond s’est depuis retiré du MI6, ce qui a conduit son successeur, Nomi (Lashana Lynch), à devenir le nouveau 007. De toute évidence, la retraite n’est pas quelque chose de facile pour James avec une dernière grande mission qui l’attend dans Pas le temps de mourir. C’est presque comme si l’art imitait la vie, car Craig s’était auparavant « retiré » de James Bond auparavant. Pas le temps de mourir, seulement pour acquiescer plus tard pour un dernier hourra dans le rôle.

« Si [Spectre] si ça avait été le cas, le monde aurait continué comme d’habitude, et j’aurais été absolument bien », Daniel Craig avait précédemment déclaré à Empire, expliquant sa décision de revenir. « Mais d’une manière ou d’une autre, j’avais l’impression que nous devions terminer quelque chose. Si je l’avais laissé à Spectre, quelque chose à l’arrière de ma tête aurait été : ‘J’aurais aimé en faire un de plus.’ J’ai toujours eu une sorte d’idée secrète sur tout ça dans ma tête, et où je voulais l’emmener. Et Spectre n’était-ce pas. Mais [No Time to Die] on a l’impression que c’est le cas. »

Une ligne de connexion pour Pas le temps de mourir se lit comme suit : « Cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond a quitté le service actif. Il est approché par son ami et officier de la CIA Felix Leiter, qui demande son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Quand il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, Bond doit affronter un méchant dont les plans pourraient entraîner la mort de millions de personnes. »

Cary Joji Fukunaga réalise Pas le temps de mourir à l’aide d’un scénario, il a co-écrit avec Neal Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge. Aux côtés de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, le film met en vedette Lashana Lynch, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Rory Kinnear et David Dencik. Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont produit.

Les fans voudront peut-être apprécier Pas le temps de mourir, le 25 Lier film, car il ne semble pas que nous reverrons le superspy en action avant un certain temps. De toute évidence, un nouvel acteur devra être choisi, et MGM n’aime généralement pas précipiter le processus. Récemment, Casino Royale le réalisateur Martin Campbell a émis l’hypothèse qu’il faudra plusieurs années avant que le développement ne reprenne le prochain Lier redémarrer.

« Je pense [the producers will] avoir [No Time To Die] puis ils prendront juste une grande respiration et il faudra probablement encore trois ans avant que le prochain ne sorte parce qu’ils doivent lancer un nouveau Bond et cela prend un peu de temps », a déclaré Campbell à ComicBook.com. « Et il doit être scénarisé et tout le reste. Alors, maintenant que Daniel est parti, bien sûr, où vas-tu avec ça ? C’est l’autre question. »

Quant à savoir qui jouera le prochain Bond, nous devrons attendre et voir. En attendant, la performance finale de Craig dans le rôle sera vue lorsque Pas le temps de mourir est publié le 8 octobre.

Sujets : Pas le temps de mourir, James Bond