La bande-annonce verrouillée a Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor tirant un braquage de quarantaine sur HBO Max

HBO Max a publié le premier trailer de Verrouillé. C’est l’un des nombreux projets hollywoodiens qui, contre toute attente, ont réussi à filmer pendant la quarantaine. Réalisateur Doug Liman (Bord de demain, Fabrication américaine) est à la tête du thriller de braquage, avec un casting dirigé par Anne Hathaway (Le chevalier noir se lève, Ocean’s 8) et Chiwetel Ejiofor (Docteur Strange, 12 ans d’esclavage). Comme le révèle la bande-annonce, le film utilise l’époque dans laquelle nous vivons en préparant un crime qui ne pourrait avoir lieu que lorsque le monde est verrouillé.

La bande-annonce s’ouvre avec Paxton de Chiwetel Ejiofor ayant une conversation vidéo avec des amis. Il est en lock-out avec son autre significatif, Linda, joué par Anne Hathaway. Mais il y a des problèmes au paradis. Alors que les choses vont de mal en pis, le couple en conflit élabore un plan ambitieux pour voler un diamant incroyablement précieux alors que le monde est autrement préoccupé. Bien que reflétant les circonstances désastreuses auxquelles beaucoup d’entre nous sont actuellement confrontés, la bande-annonce tente de mettre un peu d’humour en même temps que le vol.

Steven Knight (Locke, Sacrifice de pion) a écrit le scénario. P J. van Sandwijk, Alison Winter et Michael Lesslie sont à bord en tant que producteurs. Stephen Merchant (Logan, Jojo Lapin), Lucy Boynton (Rhapsodie bohémienne, Sing Street), Ben Kingsley (Shutter Island, Iron Man 3), Mindy Kaling (Tard dans la nuit, Le bureau), Ben Stiller (Nuit au musée, Tonnerre sous les tropiques) et Dule Hill (Psych, Ballers) complètent l’ensemble.

Doug Liman a réalisé le plus récemment Fabrication américaine. Il est ensuite passé à l’adaptation YA Marcher dans le chaos, qui met en vedette Daisy Ridley et Tom Holland. Il a été retardé à plusieurs reprises mais devrait finalement arriver plus tard cette année. Certains des autres crédits de Liman incluent L’identité Bourne et Sauteur. Liman devrait également diriger Tom Cruise dans un film qui tournera partiellement dans l’espace, ainsi que Bord de demain 2.

Verrouillé se concentre sur Linda (Anne Hathaway) et Paxton (Chiwetel Ejiofor) qui viennent de décider de se séparer. Mais ils découvrent bientôt que la vie a d’autres projets car ils sont coincés chez eux dans un verrouillage obligatoire. La cohabitation s’avère difficile. Cependant, alimentés par la poésie et beaucoup de vin, ils se rapprocheront de la manière la plus surprenante.

Anne Hathaway avait déjà un grand film sur HBO Max avec Les sorcières. Le lauréat d’un Oscar a également joué récemment dans Eaux sombres, L’agitation et La dernière chose qu’il voulait. Quant à Chiwetel Ejiofor, le nominé aux Oscars a joué dans plusieurs grands succès récents, notamment Le roi Lion, Maléfique: maîtresse du mal et La vieille garde. Ejiofor se prépare actuellement à reprendre son rôle de Mordo dans Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Initialement intitulé Confinement, Warner Bros. a obtenu les droits du projet lors du marché du film de Toronto l’année dernière. La production a eu lieu à Londres pendant la quarantaine, similaire à celle de Michael Bay Oiseau chanteur, qui est arrivé à la fin de l’année dernière. Verrouillé arrive le 14 janvier sur l’application de streaming HBO Max. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même.

